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Posted 8 декабря, 10:39

Published 8 декабря, 10:39

Modified 8 декабря, 10:41

Updated 8 декабря, 10:41

В Тюмени водителям автобусов подняли зарплаты на 49%

Дефицит сохраняется: тюменскому ТПАТП не хватает 100 водителей автобусов

8 декабря 2024, 10:39
Фото: 1MI.

В Тюмени водителям автобусов подняли зарплаты на 49%

Сюжет
Общественный транспорт
По словам руководителя ТПАТП №1 Романа Шулепова, несмотря на рост заработной платы водителей автобусов, проблема с дефицитом кадров до сих пор остается актуальной. За последние три месяца потребность в сотрудниках на предприятии была закрыта всего на 9%.
«Водителей действительно не хватает, но интерес к профессии имеется — в настоящее время обучение водителей категории D проходят 35 человек. К работе на городских маршрутах они приступят в январе», — говорит Роман Шулепов.

И добавляет, что повышение заработной платы позволило стабилизировать отток кадров, пишет Тюменская область сегодня.

По данным портала «Работа России», в настоящее время в ТПАТП № 1 открыто 100 вакансий для водителей автобусов на зарплату 85 тысяч рублей. В предложениях указано, что сотрудникам будет предоставлен соцпакет, доплата в размере 4%, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, право на досрочное назначение страховой пенсии.

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Напомним, в сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта подняли заработную плату до 85 тысяч рублей. Кроме того, водители автобусов были включены в перечень получателей муниципального жилья — сотрудники ТПАТП, не имеющие собственной недвижимости, могут арендовать муниципальное жилье по сниженной ставке (практически в три раза) на период трудовых отношений.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Общественный транспорт#Новости тюмени#Зарплата#АО ТПАТП № 1
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