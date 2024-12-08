Дефицит сохраняется: тюменскому ТПАТП не хватает 100 водителей автобусов

Posted 8 декабря, 10:39
Published 8 декабря, 10:39
Modified 8 декабря, 10:41
Updated 8 декабря, 10:41
«Водителей действительно не хватает, но интерес к профессии имеется — в настоящее время обучение водителей категории D проходят 35 человек. К работе на городских маршрутах они приступят в январе», — говорит Роман Шулепов.
И добавляет, что повышение заработной платы позволило стабилизировать отток кадров, пишет Тюменская область сегодня.
По данным портала «Работа России», в настоящее время в ТПАТП № 1 открыто 100 вакансий для водителей автобусов на зарплату 85 тысяч рублей. В предложениях указано, что сотрудникам будет предоставлен соцпакет, доплата в размере 4%, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, право на досрочное назначение страховой пенсии.
Напомним, в сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта подняли заработную плату до 85 тысяч рублей. Кроме того, водители автобусов были включены в перечень получателей муниципального жилья — сотрудники ТПАТП, не имеющие собственной недвижимости, могут арендовать муниципальное жилье по сниженной ставке (практически в три раза) на период трудовых отношений.