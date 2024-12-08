Дефицит сохраняется: тюменскому ТПАТП не хватает 100 водителей автобусов

Напомним, в сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта подняли заработную плату до 85 тысяч рублей. Кроме того, водители автобусов были включены в перечень получателей муниципального жилья — сотрудники ТПАТП, не имеющие собственной недвижимости, могут арендовать муниципальное жилье по сниженной ставке (практически в три раза) на период трудовых отношений.