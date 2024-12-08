Тюменец на Ford Focus сбил насмерть 85-летнего пенсионера

Posted 8 декабря, 11:51
Published 8 декабря, 11:51
Modified 8 декабря, 11:53
Updated 8 декабря, 11:53
По данным Госавтоиспекции по Свердловской области, 49-летний тюменец на Ford Focus со стажем вождения 32 года наехал на 85-летнего пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении. На пенсионера была темная одежда без световозвращающих элементов.
В результате аварии пожилой мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ночью сгорела легковушка. Водитель автомобиля врезался в отбойник на мосту Стрела. В результате удара транспортное средства загорелось.