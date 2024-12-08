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Posted 8 декабря, 11:51

Published 8 декабря, 11:51

Modified 8 декабря, 11:53

Updated 8 декабря, 11:53

Тюменец на Ford Focus сбил насмерть 85-летнего пенсионера

Тюменец на Ford Focus сбил насмерть 85-летнего пенсионера

8 декабря 2024, 11:51
Фото: ГАИ Свердловской области.
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня утром на 16 км автодороги «Байкалово — Туринская Слобода-Туринск».

По данным Госавтоиспекции по Свердловской области, 49-летний тюменец на Ford Focus со стажем вождения 32 года наехал на 85-летнего пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении. На пенсионера была темная одежда без световозвращающих элементов.

В результате аварии пожилой мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ночью сгорела легковушка. Водитель автомобиля врезался в отбойник на мосту Стрела. В результате удара транспортное средства загорелось.

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