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Posted 3 декабря, 14:55

Published 3 декабря, 14:55

Modified 3 декабря, 15:59

Updated 3 декабря, 15:59

Власти Тюмени назвали сроки расширения Старотобольского тракта

Власти Тюмени назвали сроки расширения Старотобольского тракта

3 декабря 2024, 14:55
Фото: 1MI.
Мэр Максим Афансьев в ходе прямой линии заявил о готовности рассмотреть возможность улучшения транспортной артерии в следующем году.

Власти Тюмени приняли решение о расширении Старотобольского тракта до четырех полос. Работы стартуют в 2025 году и будут продолжаться три года. Общая стоимость проекта составит более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямой линии.

«В рамках подготовки к линии, я посмотрел, что это самый острый вопрос, имеющий большее количество обращений, лайков. Мы не можем не поддержать эту инициативу», — заявил мэр.

Хотя данный проект не был запланирован на 2025 год, власти провели консультации и нашли возможности для начала работ по расширению Старотобольского тракта с 2025 года.

Работы будут выполнены в течение трех лет, а стоимость проекта составит более одного миллиарда рублей. Проектировщики планируют расширить автомобильную дорогу до четырех полос от границы города Тюмени до соединения с улицей Республики.

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Ранее стало известно, что власти Тюмени отремонтируют десятки дворов в 2025 году.

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#Иван Солдатов#Общество#Транспорт#Новости тюмени#Дороги#Максим Афанасьев
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