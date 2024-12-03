Власти Тюмени назвали сроки расширения Старотобольского тракта

Власти Тюмени приняли решение о расширении Старотобольского тракта до четырех полос. Работы стартуют в 2025 году и будут продолжаться три года. Общая стоимость проекта составит более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямой линии.