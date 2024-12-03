Власти Тюмени назвали сроки расширения Старотобольского тракта

Posted 3 декабря, 14:55
Published 3 декабря, 14:55
Modified 3 декабря, 15:59
Updated 3 декабря, 15:59
Власти Тюмени приняли решение о расширении Старотобольского тракта до четырех полос. Работы стартуют в 2025 году и будут продолжаться три года. Общая стоимость проекта составит более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямой линии.
«В рамках подготовки к линии, я посмотрел, что это самый острый вопрос, имеющий большее количество обращений, лайков. Мы не можем не поддержать эту инициативу», — заявил мэр.
Хотя данный проект не был запланирован на 2025 год, власти провели консультации и нашли возможности для начала работ по расширению Старотобольского тракта с 2025 года.
Работы будут выполнены в течение трех лет, а стоимость проекта составит более одного миллиарда рублей. Проектировщики планируют расширить автомобильную дорогу до четырех полос от границы города Тюмени до соединения с улицей Республики.