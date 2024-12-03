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Posted 3 декабря, 12:19

Published 3 декабря, 12:19

Modified 3 декабря, 12:29

Updated 3 декабря, 12:29

Губернатор Моор признал проблему в сфере тюменской недвижимости

Спрос и правда упал. Губернатор Моор признал проблему в сфере тюменской недвижимости

3 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI.

Губернатор Моор признал проблему в сфере тюменской недвижимости

Сюжет
Строительство
Губернатор Тюменской области Александр Моор признал тот факт, что недвижимость в Тюмени переживает не лучшие времена. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

По словам главы региона, основная проблема именно в том, что спрос на недвижимость слишком сильно упал из-за повышения ключевой ставки, проблем с доступностью жилья, а также проблемами с получением льготной ипотеки.

Позволить себе взять кредит на жилье сейчас могут немногие. А если и могут, то откладывают покупку недвижимости на потом», — заявил Моор в своей публикации.

Решать проблему Моор планирует через диалог с девелоперами, которые работают в регионе. Он провел совещание с ними в Правительстве и выслушал предложения о том, как можно выйти из сложившейся ситуации. Их прорабатывать будет местный Минстрой.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на стройках будут трудиться рабочие из Африки и Индии.

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#Александр Смирнов#Общество#Строительство#Новости тюмени#Строительный бизнес#Ипотека
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