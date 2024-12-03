Спрос и правда упал. Губернатор Моор признал проблему в сфере тюменской недвижимости

Posted 3 декабря, 12:19
Published 3 декабря, 12:19
Modified 3 декабря, 12:29
Updated 3 декабря, 12:29
По словам главы региона, основная проблема именно в том, что спрос на недвижимость слишком сильно упал из-за повышения ключевой ставки, проблем с доступностью жилья, а также проблемами с получением льготной ипотеки.
Позволить себе взять кредит на жилье сейчас могут немногие. А если и могут, то откладывают покупку недвижимости на потом», — заявил Моор в своей публикации.
Решать проблему Моор планирует через диалог с девелоперами, которые работают в регионе. Он провел совещание с ними в Правительстве и выслушал предложения о том, как можно выйти из сложившейся ситуации. Их прорабатывать будет местный Минстрой.