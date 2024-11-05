Тюменские пробки: смогут ли водители выбраться из ада на колёсах?

Posted 5 ноября, 07:08
Published 5 ноября, 07:08
Modified 5 ноября, 07:10
Updated 5 ноября, 07:10
Одно из любимых хобби тюменцев, которые вечером возвращаются на работу, — участвовать в конкурсе шуток в 2ГИС, жалуясь на километровые пробки. Одни шутят, что готовы продать машину поближе к выезду, другие предлагают заночевать на обочине. Однако юмор свойственен не всем, и на карте появляются и гневные комментарии тех, кто устал от пробок, сковывающих город в часы пик.
Горожане обычно выдвигают три версии возникновения пробок: неправильное регулирование дорожных потоков, активная жилая застройка и отстающее строительство дорог, а также сомнительные навыки вождения некоторых тюменцев, об этом «Нашему городу» рассказала социолог Наталья Девлешова.
«Около 76% жителей города, по данным последних опросов, недовольны дорожной обстановкой. Решение проблемы горожане видят в изменении режима работы светофоров, строительстве новых дорог и лишении прав за частые нарушения», — сообщила эксперт.
У властей города есть и другая позиция — горожане неохотно используют общественный транспорт. Если бы все передвигались на автобусах, то поток существенно бы сократился, значит, и пробок бы не было. Такой вариант не особо обрадовал многих автомобилистов.
Однако еще в 2012 году занимавший пост главы города Александр Моор говорил о том, что над проблемой с пробками необходимо работать в долгосрочной перспективе путем развития общественного транспорта.
«Если общественный транспорт будет современным и развитым, то жители города откажутся от передвижения на личных автомобилях. Это менее затратный и решаемый способ избавления от пробок», — говорил нынешний губернатор.
Однако со временем позиция властей изменилась, уже на посту губернатора Александр Моор говорил о том, что новые развязки могут решить проблему дорожных заторов. Той же позиции придерживается и местный ГУС.
Так в чем же на самом деле причина вечных пробок в Тюмени и неужели путь решения проблемы кроется в популяризации общественного транспорта?
Большинство тюменцев, считающих, что дорожная обстановка в Тюмени неблагополучна, винят в этом организацию дорожного движения. И касается это как работы светофоров, так и организации развязок и выездов.
Еще при планировании развития города до 2040-го года на карте Тюмени активно рисовали новые развязки, притом многоуровневые.
Так, одной из территорий, где планировали открыть многоуровневую развязку, мог стать перекресток Широтной и Пермякова, который многие горожане считают проблемным. Также планировалось построить развязки «в разных уровнях» на пересечениях: Дмитрия Менделеева–Пермякова, 30 лет Победы–Монтажников, Широтная–Монтажников, 50 лет ВЛКСМ–Монтажников и так далее.
Стоит учитывать, что этот план разрабатывался во времена, когда в Тюмени еще был главный архитектор, во время составления плана эту должность занимал Олег Ковтун. Однако в 2013 году он свой пост покинул, а его должность упразднили. Теперь эти обязанности выполняют городские власти.
Отчасти в городе все же появляются новые развязки, так, многоуровневая система на пересечении Дружбы и Мельникайте улучшила пропускаемость транспорта. К тому же в городе к 2030 году появится и вторая объездная.
Однако загруженные перекрестки, многие из которых связаны с Объездной и Широтной, до сих пор вечерами «стоят колом».Как говорит логист Евгений Суворов, сейчас город проще объезжать вокруг, нежели ехать по центральным улицам. А потому решение проблемы он видит в строительстве нового обхода города и строительстве многоуровневых развязок на самых загруженных улицах.
«Широтная, например, раньше была улицей на окраине, это было еще лет 20 назад. Сейчас — это одна из значимых улиц. Но на ней несколько перекрестков и одно кольцо, если я не ошибаюсь, ни одно из этих решений уже не актуально для существующей нагрузки. Двигаясь в любом из направлений, приходится стоять в общей пробке — перекрестки и кольцо особо не разделяют потоки. Очевидно, что здесь нужна более грамотная развязка», — отмечает специалист.
В то же время архитектор-градостроитель и независимый консультант по планированию городской среды Александр Антонов выразил неодобрение идеи строительства кольцевых дорог вокруг Тюмени.
«Я не понимаю, зачем нужны эти кольца. Ездить по кругу бессмысленно. Какие транспортные потоки будут проходить по этой дороге? Половина кольца — лишняя часть», — утверждает архитектор.
По мнению специалиста, для города значительнее организовать железнодорожный обход, чтобы избавить центр Тюмени от грузового транспорта. Это позволит перенаправить железнодорожные линии на пассажирские перевозки и запустить городскую электричку. Отметим, что предложение Антонова также отчасти связано с популяризацией общественного транспорта.
Однако к дорожному регулированию горожане относят и работу светофоров и систему знаков. У многие горожан эти факторы вызывает вопросы. Одни недовольны тем, что в городе запрещают левые повороты, другие — тем, что светофоры в городе «не работают так, как надо».
Так одной из проблемных улиц в вопросе работы светофора считается Широтная. О том, что там приходится стоять более 2 минут слагают легенды и придумывают шутки. Однако, как сообщали в ГУС по Тюменской области, в работе светофора на пересечении Широтной и Монтажников задействована интеллектуальная система, которая корректирует время работы светофора в зависимости от потока.
«Также такая система способна распознавать виды транспорта и выдавать аналитику. Благодаря этим технологиям жители города смогут получать информацию об интенсивности движения на участках дороги, которые эксплуатируют интеллектуальную систему», — сообщили в ГУС по Тюменской области.
Как говорит инженер-строитель Роман Мальков, проблема здесь кроется все-таки не в регулировании потоков светофором. По его мнению, внедрение интеллектуальной системы регулирования — решение верное.
«Это практика требует расширения. Потому что типизированный режим работы в некоторых местах действительно создает заторы, но не такие значительные. Но если мы говорим об участке Широтная-Монтажников, то с учетом интенсивности движения тут светофор отрабатывает свой максимум. Тут проблема в другом: этот участок дороги изначально не был таким интенсивным, и одним светофором тут уже не обойтись», — считает специалист.
С ним согласен и аварийный комиссар Владимир Мельников, он считает, то действующий режим светофора, пусть и не очень удобен, но гарантирует безопасность передвижения.
«На таком участке я не вижу альтернативной экстренной меры. Тут проблема не в светофоре и его режиме работы», — говорит комиссар.
Многие специалисты говорят о том, что дороги в Тюмени не успевают за застройкой. Та же Широтная изначально была улочкой на окраине, а теперь окружена новыми микрорайонами. С объездной та же история, раньше жилые дома располагались только с одной ее стороны, теперь же десятки ЖК окружают дорогу с обеих сторон.
Урбанист Марсель Фаттахов считает, что застройщикам, занимающимся строительством новых районов, следует с самого начала учитывать возможный поток личного и общественного транспорта на этих территориях, учитывая планы застройки, количество этажей и инфраструктуру. По его словам, строительство и развитие дорог не успевает за развитием новых районов, что приводит к пробкам.
Иванов призывает к более активному взаимодействию между застройщиками и городской администрацией. Тем не менее, компаниям «Запсибгазпром» (Ямальский — 2), «ТАЛАН» (Интеллект-квартал), «ТДСК» (Комарово), которые построили дома в Тюменской слободе, одобрили проекты без учета этих аспектов. Это подчеркивает важность согласованности процессов застройки и доступности новых районов.
«Возможно, что здесь нужен более тесный диалог девелоперов и городской администрации, чтобы обеспечение застройки и доступности новых территорий были синхронными процессами. В случае отсутствия одновременного решения данных задач, возможно, девелоперам следует рассматривать несколько сценариев решения данной проблемы», — говорит Фаттахов.
Отметим, что в положении о департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени не прописана обязанность информировать жителей города о проектах застройки и намеченном строительстве. А потому покупатели квартир в новых районах не знают, будут у них выезды или нет. В Тюмени уже были случаи, когда покупателям квартир в новостройках обещали выезда к заселению, но на деле они оказались отрезанными от города.
Как говорит юрист Павел Шадрин, сейчас при выдаче разрешения на строительство ЖК не учитывается дорожная инфраструктура. Застройщик получает разрешение на готовый участок, будут там дороги или нет — оговаривается на этапе одобрения проекта.
Также проблема кроется в том, что застраивают сейчас преимущественно окраины. Однако возводятся жилые дома, а бизнес-центры остаются в центре города, из-за чего утром жителям приходится вставать в пробки из желающих приехать на работу, а вечером коллективно двигаться в обратном направлении. Урбанист Никита Мельников говорит о том, что необходимо создавать деловые центры в активно застраиваемых локациях.
«Вместе с тем стоит рассмотреть более эффективное регулирование движения в часы пик как одно из решений для решения проблемных ситуаций с выездами из уже построенных районов. Кроме того, создание более привлекательных условий для использования общественного транспорта или средств индивидуальной мобильности может помочь смягчить ситуацию», — считает специалист.
Подводя итога, эксперты пришли к выводу, что решить проблему пробок на 100% невозможно. Сейчас этого не смогли сделать ни в одном из крупных городов страны. Однако улучшить обстановку все же можно. Слова губернатора 2012-го года все же нашли подтверждения и в нынешнее время, чтобы снизить нагрузку на дороги, стоит популизировать общественный транспорт. Особенно яро эту идею поддерживают урбанисты, указывающие что такая мера еще и экологична. Но и тут не все так просто, общественный транспорт должен быть комфортным и доступным в любом районе города, а над этим в Тюмени еще предстоит поработать.
Вместе с тем, для того чтобы проблема не усугублялась, важно контролировать условия возведения новых многоквартирных домов. С учетом высокой этажности и значительной численности квартир, важно заранее продумывать, как все эти люди будут выезжать из ЖК, и строить выезды, рассчитанные на указанную нагрузку, до того, как комплекс будет сдаваться в эксплуатацию.
Безусловно, некоторые перекрестки, которые ранее считались не особо востребованными, сейчас загружены до предела, а потому там требуются многоуровневые развязки. Однако это дело затратное и непростое, так как при строительстве придется учитывать особенность сложившейся застройки, что не всегда позволяет развернуть что-то масштабное.
Но волшебного метода, который мог бы в кратчайшие сроки решить проблему пробок в Тюмени, эксперты пока не нашли. Причиной тому они назвали запущенность проблемы и высокую автомобилизацию. А потому пока придется мириться с пробками и пытаться перевести гнев в юмор, как шутники из 2ГИС.