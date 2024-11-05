Тюменские пробки: смогут ли водители выбраться из ада на колёсах?

Подводя итога, эксперты пришли к выводу, что решить проблему пробок на 100% невозможно. Сейчас этого не смогли сделать ни в одном из крупных городов страны. Однако улучшить обстановку все же можно. Слова губернатора 2012-го года все же нашли подтверждения и в нынешнее время, чтобы снизить нагрузку на дороги, стоит популизировать общественный транспорт. Особенно яро эту идею поддерживают урбанисты, указывающие что такая мера еще и экологична. Но и тут не все так просто, общественный транспорт должен быть комфортным и доступным в любом районе города, а над этим в Тюмени еще предстоит поработать.