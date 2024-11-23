Строительство дорожного тоннеля в Тюмени обойдется почти в 14 млрд рублей

По предварительным данным, стоимость реализации строительства тоннеля проекта в створе улиц Первомайской и Калинина составит 13,9 миллиарда рублей. По данным администрации Тюмени, выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в период 2026–2030 годов. Известно, что на 2027 год в бюджете города финансирование работ по строительству дорожного тоннеля не заложены.