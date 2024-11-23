Строительство дорожного тоннеля в Тюмени обойдется почти в 14 млрд рублей

Posted 23 ноября, 06:19
Published 23 ноября, 06:19
Modified 23 ноября, 12:24
Updated 23 ноября, 12:24
По предварительным данным, стоимость реализации строительства тоннеля проекта в створе улиц Первомайской и Калинина составит 13,9 миллиарда рублей. По данным администрации Тюмени, выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в период 2026–2030 годов. Известно, что на 2027 год в бюджете города финансирование работ по строительству дорожного тоннеля не заложены.
Согласно проекту строительства, разработанному ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» за 44 миллиона рублей, протяженность объекта составит 550 метров, ширина 27 метров, высота — 9-10 метров. Будет предусмотрено четыре полосы для движения транспортных средств. Вход в тоннель будет организован со стороны железнодорожного вокзала, выход — между улицами Мира и Волгоградской.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается разработка проектной документации по строительству пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры. Стоимость его строительства пока неизвестна.