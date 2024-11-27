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Posted 27 ноября, 16:52

Published 27 ноября, 16:52

Modified 27 ноября, 16:54

Updated 27 ноября, 16:54

Власти Тюмени отремонтируют десятки дворов в 2025 году. Стали известны адреса

Власти Тюмени отремонтируют десятки дворов в 2025 году. Стали известны адреса

27 ноября 2024, 16:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Администрация Тюмени представила перечень дворов, которые планируется благоустроить в 2025 году.

Работы начнутся на улице Воровского, в районе Тарманов, на Московском тракте и в других частях города. Улучшения коснутся жителей более 300 домов Тюмени — мы публикуем полный список.

Фото: Администрация Тюмени
Фото: Администрация Тюмени
Фото: Администрация Тюмени

Мэр Тюмени Максим Афанасьев рассказал, что на благоустройство городских территорий выделено 1,3 миллиарда рублей. Работы по улучшению лесопарка, расположенного рядом с микрорайоном Комарово, будут продолжены.

Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано создание пяти новых общественных пространств. Кроме того, благоустроят дворы около 30 многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов.

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#Иван Солдатов#Общество#Ремонт#Новости тюмени#Благоустройство#Дворы#Максим Афанасьев
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