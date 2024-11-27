Власти Тюмени отремонтируют десятки дворов в 2025 году. Стали известны адреса

Posted 27 ноября, 16:52
Published 27 ноября, 16:52
Modified 27 ноября, 16:54
Updated 27 ноября, 16:54
Работы начнутся на улице Воровского, в районе Тарманов, на Московском тракте и в других частях города. Улучшения коснутся жителей более 300 домов Тюмени — мы публикуем полный список.
Мэр Тюмени Максим Афанасьев рассказал, что на благоустройство городских территорий выделено 1,3 миллиарда рублей. Работы по улучшению лесопарка, расположенного рядом с микрорайоном Комарово, будут продолжены.
Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано создание пяти новых общественных пространств. Кроме того, благоустроят дворы около 30 многоквартирных домов.