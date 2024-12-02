Тюменцы завалили вопросами Афанасьева перед Прямой линией. Что интересует горожан?

Проблема также касается и детских садов. В районе функционируют всего два учреждения, и лишь небольшой процент детей имеет возможность посещать их. Группы переполнены, а также существует ограничение по возрасту — в сад принимают только детей от 3 лет. То есть непонятно, что делать мамам, которые потеряли пособие по уходу за ребенком до полутора лет и не могут устроить ребенка в детский сад, чтобы вернуться на работу.