Тюменцы завалили вопросами Афанасьева перед Прямой линией. Что интересует горожан?

Posted 2 декабря, 16:02
Published 2 декабря, 16:02
Modified 2 декабря, 16:04
Updated 2 декабря, 16:04
С вопросами, которые поступают от горожан, можно ознакомиться на официально странице Максима Афанасьева Вконтакте.
Мы проанализировали, что именно интересует тюменцев и какие ситуации требуют разъяснений. Все вопросы были сгруппированы по нескольким темам.
Как и обычно, жители города активно интересуются у мэра вопросами, связанными с работой общественного транспорта. Тюменцы выражают недовольство рядом факторов: временем работы автобусов, частыми опозданиями, недостаточным количеством транспорта на маршрутах и переполненностью.
«Подскажите, когда в Тюмени будет проведена транспортная реформа? Маршруты едут кругами, нет проездных, платные парковки сделали, а про парковки перехвата забыли, и т. д. Уже давно нужны комплексные меры, а не точечные, как проводились до сих пор», — пишет один из комментаторов.
Просят мэра обратить внимание на проблему с маршрутом № 24. Ситуация просто ужасная: маршрутные такси переполнены в утренние и вечерние часы, когда люди едут из Заречной части города в центр и обратно. Вместимость транспорта недостаточна, а количество пассажиров только увеличивается. Автобус № 12 очень удобен, но на маршруте работают всего четыре единицы.
Подобная проблема с автобусом № 8. Жители жалуются на отсутствие первого автобуса, из-за которого они постоянно опаздывают на работу.
Отдельной проблемой стоит вопрос общественного транспорта Тюменской Слободы. Горожане подчеркивают, что это как бы отдельный город внутри города — активно развивающийся район, и все маршруты переполнены. Было бы разумно заменить маршрутку № 45 на полноценные автобусы, так как маленькие маршрутки не справляются с потоком пассажиров.
Власти обещали запустить новый маршрут на Оборону, но его до сих пор нет. Маршруты № 39 и № 3 утром и вечером уже на выходе из района забиты людьми, а впереди находятся еще Преображенский и Московский тракт, откуда также требуется транспорт для доезда на работу. В общем, в этом году ситуация с транспортом сложная как никогда.
«Вопрос транспорта хотелось бы еще раз поднять. С остановки „ул. Ватутина“ до остановки „Филармония“ ездит только один автобус. Остальные — это маршрутки маленького размера, которые постоянно переполнены. Просьба сделать либо большие маршрутки, либо пустить еще один автобус», — пишет еще один пользователь.
При этом отмечается, что, когда проходят проверки, все автобусы работают идеально, по расписанию. А потом всё возвращается на круги своя: уезжают раньше времени или вообще не приезжают. Жители предлагают установить камеры слежения или датчики времени на конечных остановках проблемных маршрутов.
Также поступил целый ряд вопросов, в которых тюменцы поднимают проблемы, связанные с дорогами. Жители интересуются сроками завершения строительства дорог, которые продолжаются уже долго время:
«Когда откроется дорога по 50 лет ВЛКСМ под мостом Монтажников в сторону 50 лет Октября? Обещали еще в прошлом году. Уже два года ремонт такого небольшого участка. Причем работы практически не ведутся».
«Почему опять отодвинули сроки расширения Старотобольского тракта в районе Антипино? На прямой линии губернатор обещал найти средства. Или пока Ирбитский тракт не расширите (для слуг народа, депутатов), Старотобольский так и будет задыхаться в пробках?»
«Будет ли реконструкция Салаирского тракта в преддверии организации на этом тракте городского пляжа?»
Кроме того, много вопросов поступает о применении солевых реагентов для обработки дорог. В социальных сетях можно увидеть множество видео, где дороги обрабатываются солью при небольшой минусовой температуре или в сухую погоду.
Жители интересуются насколько оправдана такая частая обработка без учета погодных условий? Существуют ли какие-то нормативы по использованию реагентов, и почему в северных городах эти нормы отличаются, а применение дорожной соли не так распространено?
Проводился ли анализ, сравнивающий количество ДТП в Тюмени с учетом применения реагентов по сравнению с минимальной обработкой или ее отсутствием, как это наблюдается в северных городах?
В Тюмени реализуется масштабная программа комплексного развития территорий (КРТ). При этом, большие площади города передаются девелоперам для возведения новых жилых комплексов на месте сносимых старых домов. Однако не все владельцы недвижимости удовлетворены предложенными компенсациями за свое жилье. Многие из них считают, что суммы недостаточны и требуют большего возмещения:
«Почему на Доке по программе КРТ оценивают жилье за копейки. А не как стоит квадратный метр в нашем районе — а это больше 100 тысяч за квадратный метр».
Другой житель вовсе подвергает сомнению утверждение, что КРТ — это улучшение жилищных условий жильцов. Его новый дом в центре города (район Мельникайте) оценили в 23 000 рублей за квадратный метр. Как итог, на всю сумму тюменец может себе позволить только однокомнатную квартиру:
Сейчас у меня дом 125 квадратных метров. Меня, по сути, принудительно выселяют из центра города. Где здесь улучшение жилищных условий?
Жители Тюмени активно выражают свое беспокойство по поводу переполненности школ в разных районах города. Они просят о строительстве новых образовательных учреждений.
Так, в Восточном округе имеется только одно учреждение профессионального образования — колледж на Войновке, где просят рассмотреть возможность открытия новых техникумов и колледжей в этой части города.
Горожан также очень беспокоит необходимость строительства новой школы и детского сада на Доме Обороны. Жилые комплексы появляются один за другим: «Олимпия», «Озерный парк», а вскоре начнут заселяться жильцы в «Авторский». Ближайшие школы и детские сады переполнены, а яслей поблизости нет. Жители остро нуждаются в «большой современной школе».
«Я проживаю в ЖК „Колумб“. Новые районы застраиваются очень быстро (ЖК „Домашний“, ЖК „Мотивы“, ЖК „Плеханово“, ЖК „Колумб“ и т. д.). Мой вопрос заключается в том, что у нас на все перечисленные районы одна школа № 95, все классы переполнены, по 34 человека и 7-9 параллелей. Планируется ли еще школа в данных районах?», — интересуется комментатор.
Жители микрорайона Ново-Патрушево обращают внимание мэра на проблему переполненности школы № 56. В классах обучаются по 40 человек, что создает невыносимые условия — в кабинетах духота. Если ученики на передних партах еще могут слышать учителя, то до тех, кто сидит на задних рядах, информация уже не доходит.
Школа была построена с расчетом на 1200 мест, а сейчас ее посещают около 3000 учеников. Микрорайон активно застраивается, и большинство новых жителей — это семьи с детьми.
Проблема также касается и детских садов. В районе функционируют всего два учреждения, и лишь небольшой процент детей имеет возможность посещать их. Группы переполнены, а также существует ограничение по возрасту — в сад принимают только детей от 3 лет. То есть непонятно, что делать мамам, которые потеряли пособие по уходу за ребенком до полутора лет и не могут устроить ребенка в детский сад, чтобы вернуться на работу.
Это далеко не все темы, которые интересуют горожан. Есть и ряд других вопросов, которые требуют рассмотрения.
Среди прочего, тюменцы просят остановить увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Каждый год цена на билет растет. Например, в Салехарде она составляет 26 рублей, а в Тюмени — 30 рублей по карте и 31 рубль наличными. Это создает трудности для людей с низкими доходами, которые зависят от общественного транспорта.
Остро стоит проблема с неприятным запахом в Гилевской роще. В начале парка почти всегда ощущается запах фекалий. В Тюмени так мало парков и зеленых зон для прогулок. Необходимо навести порядок хотя бы в тех местах, которые есть, и «проявить уважение к жителям города».
Кроме того, жители хотели бы видеть современные и красивые светофоры по всему городу, такие как те, что были установлены на улице Ленина после ремонта, а также современные остановки с информацией о времени прибытия транспорта.
Также в городе остро не хватает общественных туалетов, что важно не только для тюменцев, но и для гостей.
Жители обращают внимание и на внешний вид города. Стоит проехать по нему и оценить его облик: заборы, заборы и снова заборы, а также непонятные конструкции. Нужно привести в порядок эти пространства, чтобы «не было стыдно» перед приезжающими гостями.
Ранее стало известно, что в 2025 году планируется увеличить расходы из городского бюджета на содержание Максима Афанасьева до 8 миллионов рублей.