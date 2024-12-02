«И швец, и жнец, и на дуде игрец»: в Тюмени фельдшеры пересели за руль скорой

Суть нововведения заключается в том, что роль водителя бригады скорой помощи должен выполнять один из медиков. То есть один фельдшер оказывает помощь пациенту, а второй в этом время управляет транспортным средством. По мнению Романова, данная система позволит сократить уровень нагрузки на водителей скорой и позволит более оперативно реагировать на вызовы.