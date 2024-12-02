«И швец, и жнец, и на дуде игрец»: в Тюмени фельдшеры пересели за руль скорой

Posted 2 декабря, 08:52
Published 2 декабря, 08:52
Modified 2 декабря, 08:54
Updated 2 декабря, 08:54
Суть нововведения заключается в том, что роль водителя бригады скорой помощи должен выполнять один из медиков. То есть один фельдшер оказывает помощь пациенту, а второй в этом время управляет транспортным средством. По мнению Романова, данная система позволит сократить уровень нагрузки на водителей скорой и позволит более оперативно реагировать на вызовы.
«Профиль бригады — эвакуационная, вызовы — неотложные, только те, где нет угрозы для жизни пациента: транспорт по направлению из дома, поликлиники, стационара. Дежурства — только дневными 12-часовыми сменами. Пока один фельдшер обеспечивает непрерывный мониторинг состояния пациента и заполняет электронную карту вызова, второй фельдшер осуществляет эвакуацию», — пояснил главный врач ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» Владимир Романов.
Известно, что в настоящее время данный эксперимент уже запущен. Сами медики, по заверениям специалистов департамента здравоохранения Тюменской области, к нововведению относятся положительно.
А вот потенциальные пациенты скорой как-то без воодушевления восприняли данное новшество.
«С такой оптимизацией можно оставить вообще одного фельдшера. Он же и фельдшер, он же и водитель, он же и грузчик при транспортировке», — посетовала Эльмира З.
По мнению горожан, данное новшество будет действовать до первого серьезного происшествия.
«Фельдшер — интересная профессия. Он же и хирург, и акушер, и стоматолог, и терапевт, и педиатр и т. д. Теперь еще и водитель. С зарплатой чуть выше, чем у медсестры», — отметила Екатерина З.
В свою очередь экс-сотрудник скорой Илья Ю. отметил, что крайне рад тому, что уволился из службы скорой помощи несколько лет назад. По его словам, уже в 2017 году было отмечено существенное сокращение сотрудников снизилось и ухудшение условий труда, а сегодня ситуация только усугубилась.
«Складывается впечатление, будто чиновники ищут новые способы — как бы ещё усложнить жизнь людям. Помню времена, когда вообще заставляли работать по схеме 1 фельдшер + водитель. И так отправляли на любой вызов. Лично гонял на пожары, ДТП, инфаркты инсульты вообще один», — посетовал бывший медик.
«Так и пишите: хотим сэкономить на водителях. А вообще, идея плохая. Каждый должен заниматься своим делом: фельдшер — лечить, водитель — рулить», — резюмировали тюменцы.
И добавили, что лучше бы власти запустили в действие проект «чиновник без личного водителя и служебного автомобиля».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ухудшилась эпидситуация. За последнюю неделю число заболевших ОРВИ увеличилось на 2%, число заразившихся COVID-19 превысило 640 человек.