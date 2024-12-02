nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 11:40

Published 2 декабря, 11:40

Modified 2 декабря, 11:56

Updated 2 декабря, 11:56

Агрессивный тюменец, бросавшийся едой в одном из ресторанов, останется в СИЗО

Агрессивный тюменец, бросавшийся едой в одном из ресторанов, останется в СИЗО

2 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Тюмени продлили арест одному из агрессоров, который бросил едой в одного из официантов в заведении быстрого питания. Свой поступок он мотивировал тем, что ему принесли еду со свининой.

Как сообщили в пресс-службе судов, агрессор останется в следственном изоляторе как минимум до 11 февраля, встретив Новый год за решеткой. Напомним, что инцидент произошел еще в октябре, тогда агрессор был недоволен тем, что ему принесли еду со свининой, что для клиента было недопустимо. В приступе своего недовольства мужчина подошел к официанту и запустил в него поднос и ушел.

Полиция сразу начала проверку по факту случившегося, делом так же заинтересовался глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, виновника сразу задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.

Маршрутный скандал. Тюменка заявила, что водитель не стал везти ее ребенка
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени замгубернатору Вахрину могут предъявить новые обвинения по делу о взятке.

Читайте также:
Имущество тюменского замгубернатора Вахрина арестовалиПобег и преследование: детали дела бывшего замгубернатора Тюменской области Вахрина38 лет тюрьмы на пятерых: в Тюменской области осудили азербайджанцев-вымогателей
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#СИЗО#Суд#Новости тюмени#Арест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика