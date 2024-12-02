Агрессивный тюменец, бросавшийся едой в одном из ресторанов, останется в СИЗО

Как сообщили в пресс-службе судов, агрессор останется в следственном изоляторе как минимум до 11 февраля, встретив Новый год за решеткой. Напомним, что инцидент произошел еще в октябре, тогда агрессор был недоволен тем, что ему принесли еду со свининой, что для клиента было недопустимо. В приступе своего недовольства мужчина подошел к официанту и запустил в него поднос и ушел.