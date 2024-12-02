В Тюменской области на взятке поймали полицейского

Posted 2 декабря, 14:56
Published 2 декабря, 14:56
Modified 2 декабря, 14:58
Updated 2 декабря, 14:58
Сотрудника полиции заподозрили в получении взятки от предпринимателя, занимающегося эвакуацией автомобилей в Уватском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
По данным следствия, с 30 января 2022 года по 22 февраля 2023 года полицейский получил от предпринимателя взятку в размере 22,5 тысячи рублей.
В обязанности сотрудника входила передача контактной информации водителей, нуждающихся в эвакуации их транспортных средств.