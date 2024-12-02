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Posted 2 декабря, 14:56

Published 2 декабря, 14:56

Modified 2 декабря, 14:58

Updated 2 декабря, 14:58

В Тюменской области на взятке поймали полицейского

В Тюменской области на взятке поймали полицейского

2 декабря 2024, 14:56
Фото: 1MI.
Сотрудник правоохранительных органов «сливал» конфиденциальную информацию фигуранту дела.

Сотрудника полиции заподозрили в получении взятки от предпринимателя, занимающегося эвакуацией автомобилей в Уватском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, с 30 января 2022 года по 22 февраля 2023 года полицейский получил от предпринимателя взятку в размере 22,5 тысячи рублей.

В обязанности сотрудника входила передача контактной информации водителей, нуждающихся в эвакуации их транспортных средств.

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Ранее стало известно, что мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Взятка#Полицейские
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