Власти утвердили проект КРТ в Заречном районе Тюмени

В документации указано, что в границе улиц 2-я Луговая — Береговая будут построены многоэтажных домов общей площадью 285 тысяч квадратных метров, два детских сада на 135 и 150 мест, школа на 1800 учеников, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, иные предприятия повседневного обслуживания населения.