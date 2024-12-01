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Posted 1 декабря, 06:41

Published 1 декабря, 06:41

Modified 1 декабря, 06:43

Updated 1 декабря, 06:43

Власти утвердили проект КРТ в Заречном районе Тюмени

Власти утвердили проект КРТ в Заречном районе Тюмени

1 декабря 2024, 06:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Власти Тюмени утвердили изменения в проект реализации программы комплексного развития территории в Заречном районе. Документ опубликован на сайте администрации города.

В документации указано, что в границе улиц 2-я Луговая — Береговая будут построены многоэтажных домов общей площадью 285 тысяч квадратных метров, два детских сада на 135 и 150 мест, школа на 1800 учеников, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, иные предприятия повседневного обслуживания населения.

Предусмотрено размещение объектов хранения легкового автотранспорта — многоуровневый паркинг на 499 машиномест, строительство многофункционального спортивного центра.

Все работы будут проведены в три этапа — до 2033 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что компания депутата Тюменской облдумы Владимира Пискайкина выкупила за 4 тысячи рублей земельный участок в районе Мелиораторов — 70 лет Октября площадью 2,2 гектара. Работы по реновации, согласно условиям контракта, там будут проведены в течение шести лет.

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