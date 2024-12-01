Власти утвердили проект КРТ в Заречном районе Тюмени

Posted 1 декабря, 06:41
Published 1 декабря, 06:41
Modified 1 декабря, 06:43
Updated 1 декабря, 06:43
В документации указано, что в границе улиц 2-я Луговая — Береговая будут построены многоэтажных домов общей площадью 285 тысяч квадратных метров, два детских сада на 135 и 150 мест, школа на 1800 учеников, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, иные предприятия повседневного обслуживания населения.
Предусмотрено размещение объектов хранения легкового автотранспорта — многоуровневый паркинг на 499 машиномест, строительство многофункционального спортивного центра.
Все работы будут проведены в три этапа — до 2033 года.
Ранее «Наш Город» писал, что компания депутата Тюменской облдумы Владимира Пискайкина выкупила за 4 тысячи рублей земельный участок в районе Мелиораторов — 70 лет Октября площадью 2,2 гектара. Работы по реновации, согласно условиям контракта, там будут проведены в течение шести лет.