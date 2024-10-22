Газификация, КРТ и жилье для участников СВО: Моор ответил на вопросы «прямой линии»

Posted 22 октября, 17:01
Published 22 октября, 17:01
Modified 22 октября, 17:03
Updated 22 октября, 17:03
В общей сложности губернатору поступило свыше 1 100 обращений, среди которых были как общие проблемы, касающиеся всего региона, так и частные вопросы, связанные с решением проблем в малых и крупных населенных пунктах.
Губернатор получил свыше 170 вопросов от жителей по теме образования и строительства новых объектов. Александр Моор анонсировал, что весной 2024 года в Тюменской области откроются две новые школы.
В регионе продолжается реализация программы по замене деревянных школ. До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию пять образовательных учреждений, включая школу в селе Казанском Вагайского района, школу и детский сад в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени, а также школу с дошкольным отделением в поселке Московском Тюменского района. Кроме того, до конца года будет завершено строительство главного корпуса ТюмГУ.
Многие жители Тюмени задаются вопросами, связанными с общественным транспортом, в частности, о движении автобусов в областной столице.
Губернатор рассказал об обновлении автобусного парка: в 2023 году было закуплено 34 машины, а до конца года планируется поступление еще 225. Также решается проблема нехватки водителей. Совсем недавно было принято решение увеличить их зарплату в полтора раза.
Александр Моор подключил к трансляции мэра Тюмени Максима Афанасьева, который предоставил более детальную информацию о ситуации с общественным транспортом в региональном центре. Он рассказал о разработке инновационных мер по сохранению водительского состава наших предприятий и привлечению новых, желательно молодых специалистов.
В первую очередь мы осуществляем компенсацию расходов на обучение, готовы предоставлять коммерческий найм иногородним специалистам, в том числе муниципальное жилье, — подчеркнул глава города.
Максим Афанасьев отметил, что приобретение 225 новых автобусов представляет собой значительный шаг в процессе замены автобусов малого и среднего класса. Это позволит увеличить количество перевозимых пассажиров. С 1 января 2025 года на ряде маршрутов будут добавлены дополнительные автобусы.
Отдельный категорией стали вопросы, касающиеся обновления электросетей: в 2023 году морозы и перебои с подачей электроэнергии вынудили энергетиков перестроить инфраструктуру. К настоящему времени масштабные работы в Тюменском районе планируется завершить к концу 2024 года.
Подстанция в Кулаково готова на 95%. Ведутся работы на переваловском направлении, где завершается установка более мощного силового трансформатора недалеко от Успенки. Трансформатор мощностью 25 мегавольт-ампер готовят ввести в эксплуатацию до ноября, а в следующем году установят второй такой же.
Кроме того, в текущем году реконструкцию электрических сетей проводила компания СУЭНКО, которая обновила оборудование в 39 садоводческих обществах. СУЭНКО вместе с «Россети Тюмень» разработали трехлетний план мероприятий по решению имеющихся вопросов.
«Проблему быстро не решить, потому что достаточно активно застраивается наша тюменская агломерация, растет потребление электроэнергии. Сети, которые когда-то были построены, не были рассчитаны на такую мощность и скорость роста», — отметил Александр Моор.
План амбициозный, и основная часть запланированных мероприятий приходится на 2024 год. Губернатор подтвердил, что все работы выполняются в соответствии с графиком.
Большое количество жителей обратились к губернатору с недовольством по поводу недостаточной компенсации за участки, попавшие под программу комплексного развития территории (КРТ). В числе заявителей — многодетная семья Коркиных, которая рассказала, что шесть человек проживают в доме площадью 86 квадратных метров, однако застройщик отказывается предоставить им равноценную квартиру.
Губернатор поручил разобраться с этой ситуацией индивидуально. Кроме того, Александр Моор подчеркнул несколько важных аспектов, связанных с программой КРТ:
В настоящее время продолжается выкуп земель для строительства дороги между улицами Фармана Салманова и Московский тракт. Развязка в районе «Ново Комарово» планируется к вводу в эксплуатацию в 2025 году, что позволит создать новую маршрутную сеть для объездной.
Сейчас шесть мостов находятся в процессе реконструкции. Завершены работы в Ялуторовском районе через реки Кололуй и Чакча, а в Тобольском, Омутинском, Викуловском и Упоровском районах работы продолжаются.
Выполнен ремонт двух путепроводов на объездной дороге: в микрорайоне Березняки и в районе Салаирского тракта. В 2025 году запланирован ремонт участка от села Кулаково до СНТ Подушкино. Также разработана проектная документация для расширения дороги от Тюмени до села Каменка до четырех полос.
В районе деревни Понизовки произведен ремонт разрушенного участка протяженностью 1 км. В настоящее время ведется разработка проектной документации для строительства дорожного покрытия на улице Центральной в селе Быструхи Абатского района.
В 2025 году в селе Мальково будет проведена установка наружного освещения вдоль дороги. Также подготовлена проектная документация на расширение дороги на Старотобольском тракте, начиная от улицы Республики до границы города. В 2025 году запланирован ремонт подъезда к кладбищу в деревне Голдобино Ишимского района.
Жительница села Афонькино подняла вопрос о паводке, который произошел весной и стал самым значительным за всю историю наблюдений, как отметил сам губернатор.
В результате этой природной стихии пострадали 470 домов, из которых 372 ожидают капитального ремонта, а 98 признаны непригодными для проживания. Владельцы жилья, которое подлежит восстановлению, смогут получить из регионального бюджета компенсацию в размере 8 700 рублей за квадратный метр. Финансовые средства будут перечисляться в три этапа.
Для домов, признанных непригодными для жизни, проводится оценка, после чего владельцам выплачивается компенсация на покупку нового жилья. Граждане имеют возможность приобрести квартиры или построить новые дома в другом муниципалитете.
На данный момент большинство пострадавших уже либо отремонтировали свои дома, либо приобрели новое жилье.
«По итогам этого паводка сумма всех выплат составила 615 млн рублей. Но и эта цифра не окончательная. Ситуации бывают самые разные, но мы все решаем», — подчеркнул губернатор.
Несколькими местными жителями были подняты вопросы газификации населенных пунктов региона. Они интересовались, когда можно будет подключиться к газовым сетям, а также вопросами догазификации.
Губернатор объяснил матери участника СВО, как она может подключиться к газовым сетям и получить льготную субсидию на необходимое оборудование. Еще один вопрос, заданный родителем военнослужащего, был решен в рамках подготовки к прямой линии.
В региональной программе газификации на 2025 год планируется провести газовые сети в деревнях Маслова Тобольского района и Нестерова Ишимского района. Также на 2025–2026 годы предусмотрены работы в нескольких населенных пунктах Ярковского района.
«Процент газификации достаточно высокий, тем не менее, программа по строительству сетей обширная и на 2024–2028 годы включает в себя полторы тысячи километров», — отметил Александр Моор.
Отмечается, что в общей сложности газифицированы будут 846 населенных пунктов или 98,5% региона.
В Тюмени продолжает действовать 37 различных мер социальной поддержки, направленных на помощь участникам СВО и их семьям. Эти меры охватывают широкий спектр помощи, включая образовательные программы, детское питание, дополнительные образовательные курсы и трудоустройство.
По указанию президента в Тюменской области, как и в других регионах, военнослужащим предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Земельные наделы могут получить те военнослужащие, которые удостоены звания Героя России или других государственных наград.
Кроме того, участники СВО имеют возможность встать в очередь на получение жилья. Однако для этого необходимо соответствовать определённым критериям: жилплощадь предоставляется гражданам с низким уровнем дохода, у которых более пяти лет не было жилья в собственности либо площадь имеющегося жилья не превышает 15 квадратных метров на человека.
Губернатор подчеркнул, что участники боевых действий, награждённые званием Героя России или другим орденом, могут вместо земельного участка выбрать единовременную выплату в размере 1 360 350 рублей.
Также стоит напомнить, что с 17 октября 2024 года, по инициативе губернатора, была увеличена единовременная выплата для тюменцев, начавших службу по контракту. Теперь её размер составляет 1,6 млн рублей, тогда как ранее он составлял 600 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо заключить контракт с Минобороны через военный комиссариат.
«Также заключившим контракт выплачивается федеральная выплата в 400 тысяч рублей. Таким образом, суммарная единовременная выплата, которую получает тюменец сегодня — 2 млн рублей», — отметил Александр Моор.
Губернатор пообещал, что все вопросы, поступившие во время прямой линии — а их было более 1600 — будут обработаны. Каждый вопрос будет курироваться либо заместителем, либо директором департамента, и гражданам предоставят развернутые ответы. Эфир оказался самым длительным за всю историю: трансляция длилась 2 часа 18 минут, что на 33 минуты больше по сравнению с предыдущим годом.