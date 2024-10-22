Газификация, КРТ и жилье для участников СВО: Моор ответил на вопросы «прямой линии»

Губернатор пообещал, что все вопросы, поступившие во время прямой линии — а их было более 1600 — будут обработаны. Каждый вопрос будет курироваться либо заместителем, либо директором департамента, и гражданам предоставят развернутые ответы. Эфир оказался самым длительным за всю историю: трансляция длилась 2 часа 18 минут, что на 33 минуты больше по сравнению с предыдущим годом.