Не хотят работать руками за 50 тысяч: что стоит за дефицитом рабочей силы в Тюмени?

Posted 2 декабря, 10:48
Published 2 декабря, 10:48
Modified 2 декабря, 10:50
Updated 2 декабря, 10:50
Еще в прошлом году нехватка рабочей силы стала ключевым вызовом для предприятий и серьёзной угрозой для экономики. Безработица, которая достигла исторического минимума ещё в прошлом году, продолжает снижаться. Однако, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, на рынке труда наблюдается дефицит кадров. Эту проблему в течение года отмечали как президент, так и Министерство труда. Дефицит рабочих рук в различных отраслях также отмечали Минпромторг, Минстрой, Минсельхоз, Минздрав и Минцифры.
В Тюмени, как и в других крупных городах России, наблюдается снижение популярности рабочих специальностей. Наиболее дефицитной остаются сферы здравоохранения и социальных услуг, на втором месте — обеспечение электрической энергией, газом и паром, на третьем — обрабатывающие производства. Также не хватает людей в строительстве, оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, а также транспортировки и хранения.
Нехватка рабочих рук вызвана несколькими факторами, которые касаются как социально-экономических изменений, так и изменений в предпочтениях самого населения, об этом «Нашему городу» рассказала специалист по найму персонала Кристина Коркина.
«Один из главных факторов, повлиявших на спрос на рабочие специальности, — это внедрение новых технологий и автоматизация производства. В Тюмени, как и в других крупных городах, высокое внимание уделяется модернизации производства, что требует внедрения автоматизированных и роботизированных систем», — указывает специалист.
Однако, по замечанию эксперта, «модернизации персонала» не происходит, зарплаты растут медленно, обучения проводятся редко, а повышений сотрудники ждут десятилетиями.
На фоне простоя в области корпоративной культуры и развития в социально значимых областях, появляются новые возможности заработка, которые априори связаны с более мягкими условиями, меньшей ответственностью и высокой заработной платой.
«Очень много сейчас вариантов с удаленным графиком и действующие работники активно переходят в этот формат, а подрастающее поколение выбирает специальности, которые будут подходить под этот же формат работы. В результате у нас просто вымирает рабочий класс», — обозначает Коркина.
Вместе с тем, с каждым годом в Тюмени растет число людей, получающих высшее образование, особенно в таких областях, как информационные технологии, экономика и менеджмент. Это приводит к тому, что все больше молодых людей выбирают профессии, связанные с высокими технологиями, маркетингом и менеджментом, а не рабочие специальности. К тому же существует мнение, что профессии, требующие высокого уровня квалификации и умственного труда, более престижны, что также влияет на выбор.
«Многие рабочие профессии в Тюмени, такие как слесарь, сварщик, токарь, стали восприниматься как менее престижные и не столь прибыльные по сравнению с офисными и техническими профессиями. В обществе сложился стереотип, что для успешной карьеры нужно обязательно иметь диплом университета, а работа в сфере ремесел и производства — это нечто временное и менее важное», — говорит эксперт.
Важно понимать, что Тюмень — это не только крупные корпорации и нефтегазовые компании, но и развивающийся сектор малого и среднего бизнеса. В последние годы увеличилось количество предпринимателей, работающих в сферах технологий, услуг и торговли. Этот сектор в большей степени ориентирован на специалистов с высокой квалификацией, а не на рабочих, что также приводит к снижению спроса на рабочие профессии.
Особенно значимый фактор касается оплаты и условий труда. Например, сантехник или электрик в управляющей компании Тюмени получает около 40-50 тысяч рублей, работая в графике 5/2 по 8 часов в день. При этом за 70 тысяч рублей любой человек без образования и специальных навыков может стать менеджером маркетплейсов и в сумме работать по 3-5 часов в день, да еще и с графиком 2/2. Некоторые платформы даже предоставляют обучение.
Сейчас для рабочих специальностей характерны тяжёлые условия труда, часто с низким уровнем безопасности. Это не привлекает молодежь, которая предпочитает работать в более комфортных условиях. Заработная плата на некоторых рабочих специальностях оставляет желать лучшего, что делает эти профессии менее привлекательными по сравнению с работой в офисах или удаленно, где можно зарабатывать более высокие суммы при более гибких условиях труда.
Одним из главных факторов, влияющих на привлекательность рабочих профессий, являются все же условия труда и уровень оплаты. Поэтому одним из первых шагов в сторону возрождения рабочих специальностей должно стать улучшение условий труда — создание безопасных и комфортных рабочих мест, обеспечение социальных гарантий и медицинского обслуживания для рабочих. Кроме того, важно повысить заработную плату, особенно в сферах, где работы много и трудоемкие процессы связаны с физическими нагрузками. Более высокие зарплаты станут стимулом для молодежи выбирать рабочие профессии.
«Не менее важным аспектом является подготовка квалифицированных специалистов. Для этого нужно обновить образовательные программы, сделать их более практико-ориентированными и адаптированными под нужды местной экономики. Важно развивать систему дуального образования, когда студенты проходят теоретическое обучение в учебных заведениях, а затем получают практический опыт на предприятиях. Также стоит обратить внимание на программы переподготовки для людей, уже работающих в других сферах, которые могут стать высококвалифицированными рабочими», — считает Коркина.
По мнению эксперта, для популяризации рабочих профессий важно проводить профориентационные курсы в школах — в среднем звене, рассказывая подрастающему поколению о дефицитных профессиях и их значимости. Также важно проводить целевой набор на обучение по рабочим направлениям, гарантируя выпускникам последующее трудоустройство. И третьим важным фактором повышения значимости рабочих профессий стоит считать зарплаты, они должны быть конкурентными на фоне новых специальностей.
Важно изменить стереотипы, показывая, что рабочие специальности могут быть не только полезными, но и высокооплачиваемыми и социально значимыми. Программы по повышению статуса рабочих профессий могут включать в себя различные рекламные кампании, рассказы о реальных успехах людей, которые построили карьеру в производственной сфере. Важно делать акцент на том, что рабочие профессии являются неотъемлемой частью экономики и обеспечивают комфорт и развитие всего общества.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.