Не хотят работать руками за 50 тысяч: что стоит за дефицитом рабочей силы в Тюмени?

Особенно значимый фактор касается оплаты и условий труда. Например, сантехник или электрик в управляющей компании Тюмени получает около 40-50 тысяч рублей, работая в графике 5/2 по 8 часов в день. При этом за 70 тысяч рублей любой человек без образования и специальных навыков может стать менеджером маркетплейсов и в сумме работать по 3-5 часов в день, да еще и с графиком 2/2. Некоторые платформы даже предоставляют обучение.