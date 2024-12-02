В Тюмени появился адский автобус, а местные начали стремительно заражаться ковидом

Posted 2 декабря, 12:11
Published 2 декабря, 12:11
Modified 2 декабря, 13:02
Updated 2 декабря, 13:02
Один из маршрутов в Тюмени призвано называть адским, речь об автобусе под номером 25. По сути, это единственный подходящий транспорт для жителей Восточных микрорайонов, но делать-то нечего.
Все начинается с огромных очередей, которые каждое утро пытаются влезть в автобус. Да, они повышенной вместимости, но ситуацию это не улучшает. Автобус так забивается уже на первых остановках. К «Восточному 3» он утром приезжает уже забитый под завязку. Но опаздывать на работу народ не желает, а потому все пытаются уместиться в салоне.
В зимних условиях, когда на максимум греется салон, а все в зимних куртках, в салоне разжигается настоящая баня, но вместо веников — сумки и рюкзаки.
Эксперты же предлагают альтернативу. Запустит еще один автобус дублер, под номером 35, то есть расширить возможность уезжать, а не просто увеличивать количество транспорта.
Тюменец, боец из зоны СВО, был задержан в Тобольске. За дезертирство. При этом делал он так уже не один раз, в первый его также поймали и приговорили к 6 годам тюрьмы. Известно, что на время судебных тяжб мужчина был отправлен в военную часть за городом, однако сбежал оттуда и пытался скрыться. Его задержали под Тобольском. Сейчас ему предстоит повторно предстать перед судом за повторный побег и уклонение от службы.
В Тюмени вновь поползла вверх заболеваемость ковидом. По данным местного Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 66 людям понадобилась госпитализация. В целом за последние две недели уровень заболеваемости вырос на 30%.
Связывают это с падением иммунитета у населения, такое характерен для этого сезона, а также новыми мутациями коронавируса, которые увеличивают в первую очередь не симптоматику, а заразительность.
В Тюмени зафиксировали рекордный рост цен на продукты. Лидером по удорожанию в 2024 году стал один из самых популярных овощей — картофель. Сегодня стоимость килограмма данного овоща составляет практически 48 рублей. На 32% подорожала и молочная продукция, в частности обычный литр молока.
Сливочное масло, поднявшееся в цене по всей стране, стало стоить дороже в регионе на 230 рублей больше. Также в списке подорожавшего — мясо, сахар, соль, овощи и фрукты.