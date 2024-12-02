В Тюмени появился адский автобус, а местные начали стремительно заражаться ковидом

Тюменец, боец из зоны СВО, был задержан в Тобольске. За дезертирство. При этом делал он так уже не один раз, в первый его также поймали и приговорили к 6 годам тюрьмы. Известно, что на время судебных тяжб мужчина был отправлен в военную часть за городом, однако сбежал оттуда и пытался скрыться. Его задержали под Тобольском. Сейчас ему предстоит повторно предстать перед судом за повторный побег и уклонение от службы.