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Posted 2 декабря, 11:57

Published 2 декабря, 11:57

Modified 2 декабря, 12:09

Updated 2 декабря, 12:09

Два тюменца поборются за главный приз на федеральном телешоу

Два тюменца поборются за главный приз на федеральном телешоу

2 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.
Тюменцы Александр Шиков, чемпион мира по скалолазанию и участник прошлого сезона шоу «Супернинздя» Сергей Девляшов. На кону — 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба телеканала «СТС», в финал шоу «Суперниндзя» попали именно тюменцы, уже на этой неделе они пройдут финальные полосы препятствий. На кону приз в 5 миллионов рублей, а для второго частника это будет вторая победа подряд, если он одержит верх. Ранее он уже становился чемпионом телепередачи.

Напомним, что «Суперниндзя» — телешоу, предполагающее испытания на ловкость, скорость и физическую силу. Участники проходят сложные полосы препятствий, уходя из передачи эфир за эфиром. Победитель у проекта может быть только один.

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Ранее сообщалось о том, что беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа.

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