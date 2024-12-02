Два тюменца поборются за главный приз на федеральном телешоу

Как сообщает пресс-служба телеканала «СТС», в финал шоу «Суперниндзя» попали именно тюменцы, уже на этой неделе они пройдут финальные полосы препятствий. На кону приз в 5 миллионов рублей, а для второго частника это будет вторая победа подряд, если он одержит верх. Ранее он уже становился чемпионом телепередачи.