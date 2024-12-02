В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверки

Андрей работал в строительной компании, увлекался охотой и рыбалкой. У него остались двое детей: 13 и 6 лет. Прощание с Андреем Власовым пройдет 3 декабря в 12 часов по адресу: Верхний Бор, улица Марьинская, 20, где его и похоронят.