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Posted 2 декабря, 13:50

Published 2 декабря, 13:50

Modified 2 декабря, 13:52

Updated 2 декабря, 13:52

В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверки

В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверки

2 декабря 2024, 13:50
Фото: 1MI.
Андрей Власов был мобилизован еще в самом начале мобилизационной кампании, проведя на спецоперации более двух лет.

В ходе специальной операции погиб 36-летний житель Тюмени Андрей Власов. Он был призван на службу по мобилизации 10 октября 2022 года и отправился на СВО в составе мотострелкового батальона «Ермак».

Супруга погибшего, Ольга Власова, сообщила 72.RU, что Андрею одной из первых пришла повестка. Он провел неделю в учебном центре на Андреевском, после чего батальон был направлен на СВО. На службе Андрей занял должность заместителя командира батальона.

18 ноября Андрей в последний раз связался с женой. О смерти супруга Ольге сообщил его сослуживец.

«Проходило разминирование полей, офицеры приехали на проверку. И прилетела ракета. Все офицеры погибли сразу. Андрея медики бинтовали минут 15, потом погрузили в машину. И он скончался», — рассказала Ольга Власова.

Андрей работал в строительной компании, увлекался охотой и рыбалкой. У него остались двое детей: 13 и 6 лет. Прощание с Андреем Власовым пройдет 3 декабря в 12 часов по адресу: Верхний Бор, улица Марьинская, 20, где его и похоронят.

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Ранее стало известно, что в тюменском поселке Демьянка прошла церемония прощания и похороны с погибшим в зоне специальной военной операции 52-летним железнодорожником Андреем Сахарняном.

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