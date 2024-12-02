В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверки

Posted 2 декабря, 13:50
Published 2 декабря, 13:50
Modified 2 декабря, 13:52
Updated 2 декабря, 13:52
В ходе специальной операции погиб 36-летний житель Тюмени Андрей Власов. Он был призван на службу по мобилизации 10 октября 2022 года и отправился на СВО в составе мотострелкового батальона «Ермак».
Супруга погибшего, Ольга Власова, сообщила 72.RU, что Андрею одной из первых пришла повестка. Он провел неделю в учебном центре на Андреевском, после чего батальон был направлен на СВО. На службе Андрей занял должность заместителя командира батальона.
18 ноября Андрей в последний раз связался с женой. О смерти супруга Ольге сообщил его сослуживец.
«Проходило разминирование полей, офицеры приехали на проверку. И прилетела ракета. Все офицеры погибли сразу. Андрея медики бинтовали минут 15, потом погрузили в машину. И он скончался», — рассказала Ольга Власова.
Андрей работал в строительной компании, увлекался охотой и рыбалкой. У него остались двое детей: 13 и 6 лет. Прощание с Андреем Власовым пройдет 3 декабря в 12 часов по адресу: Верхний Бор, улица Марьинская, 20, где его и похоронят.
Ранее стало известно, что в тюменском поселке Демьянка прошла церемония прощания и похороны с погибшим в зоне специальной военной операции 52-летним железнодорожником Андреем Сахарняном.