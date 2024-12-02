Вниманию водителей. На тюменских трассах вводится режим повышенной готовности

Posted 2 декабря, 12:33
Published 2 декабря, 12:33
Modified 2 декабря, 12:34
Updated 2 декабря, 12:34
Режим повышенной готовности вводится из-за плохой погоды, информирует издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Уралуправтодор».
— Со 2 декабря вводится режим повышенной готовности на территориях Тюменской области и ХМАО ввиду осадков в виде умеренного и сильного снега, которые продлятся до 6 декабря. Температура в эти дни будет около нуля, — указано в сообщении.
Напомним, в Тюмени в ноябре температура воздуха превысила норму на четыре градуса. Дневная оттепель была отмечена в большей части дней месяца.
В ближайшую неделю в нашем городе сохранится теплая погода — 3 и 4 декабря в Тюмени потеплеет до +1…+2. В пятницу немного похолодает — днем термометры покажут -3…-4, в темное время суток ожидается до -8.
Ранее сообщалось о том, что проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября.