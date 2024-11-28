Это война: ветераны СВО из Перевалово одержали первую победу в суде с администрацией

Posted 28 ноября, 08:24
Published 28 ноября, 08:24
Modified 28 ноября, 08:38
Updated 28 ноября, 08:38
Уже несколько месяцев жители Перевалово бьются за возвращение их домам статуса ИЖС и снятие запрета, который был наложен на имущество в связи с разбирательством с администрацией Тюменского района. Власти планируют построить на территории широкие дороги, на месте уже стоящих домов. 27 ноября состоялось слушание по делу и собственники получили то, чего давно добивались.
«Вчера жители Перевалово одержали промежуточную победу в суде Тюменского района. Напомним, что по иску администрации, уже более трех месяцев под арестами находятся участки простых граждан — врачей, учителей, многодетных семей, участников СВО. И вот, администрация наконец-то принесла в суд те документы которые требует закон, чтобы снять аресты с земельных участков жителей», — рассказал «Нашему городу» ветеран СВО из Перевалово Вячеслав Дьяченко.
По словам ветерана, суд эти документы принял и объявил об удовлетворении отмены ограничительных мер. Теперь жители снова могут полноправно распоряжаться своим имуществом. Однако домам пока не вернули статус ИЖС.
«Многие наши дома не в статусе ИЖС, а на дорогах, в лесных массивах, спортплощадках и прочих „проспектах с бульварами“, которые нарисовали чиновники. Борьба за возвращение законного статуса ИЖС продолжается. Ветераны будут продолжать помогать людям отстаивать их права, потому что парни на СВО воевали не за себя, а за народ, и здесь точно так же воюем», — говорит ветеран.
Напомним, что недавно жители Перевалово обратились к главному прокурору Тюменской области Александру Попову, чтобы он разобрался в ситуации с изменением статуса собственности. Прокуратура взяла дело в работу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на Лесобазе водитель сбил во дворе ребенка, параллельно совершив наезд на стоящий у подъезда автомобиль и скрылся. В настоящее время его ищут сотрудники Госавтоинспекции.