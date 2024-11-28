Это война: ветераны СВО из Перевалово одержали первую победу в суде с администрацией

Уже несколько месяцев жители Перевалово бьются за возвращение их домам статуса ИЖС и снятие запрета, который был наложен на имущество в связи с разбирательством с администрацией Тюменского района. Власти планируют построить на территории широкие дороги, на месте уже стоящих домов. 27 ноября состоялось слушание по делу и собственники получили то, чего давно добивались.