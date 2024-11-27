У ветеранов СВО из Перевалово в борьбе с чиновниками появилась неожиданная подмога

Posted 27 ноября, 07:33
Published 27 ноября, 07:33
Modified 27 ноября, 07:46
Updated 27 ноября, 07:46
О визите жителей Перевалово в прокурору «Нашему городу» рассказал Ветеран СВО Вячеслав Дьяченко. Он сообщил, что инициативная группа передала обращение Александру Попову, главному прокурору Тюменской области.
«Он принял представителей рабочей группы на личном приеме. Если кратко, прокуратура в курсе, что губернатор полагает, что генплан и правила землепользования у администрации разнятся. И в курсе, что застройщику (а потом и нам как новым собственникам домов и участков) выдали законные документы на основании правил землепользования. И ему пока непонятно, почему такие расхождения есть, и кто в администрации должен за это отвечать. Беседовали больше часа, прокурор внимательно нас выслушал, все записал „на карандаш"», — рассказал ветеран.
Теперь прокуратура решила составить всестороннее мнение по ситуации. Поэтому будет проведена проверка жилой застройки на предмет противопожарных и прочих норм. И уже в зависимости от результатов этой экспертизы, правоохранители сделают окончательные выводы о правомерности действий чиновников.
Также, по словам активистов из Перевалово, у прокуратуры есть вопрос, как могла администрация выдавать разрешительные документы на строительство, а после этого заявлять о неких несоответствиях.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюменской области высказали свою позицию, касательно будущего домов в перевалово.