У ветеранов СВО из Перевалово в борьбе с чиновниками появилась неожиданная подмога

Пока в суде идет разбирательство, касающееся определения будущего домов в Перевалово, жители района, в числе которых ветераны СВО, обратились в прокуратуру и заявили о незаконности перевода их участков из статуса ИЖС в транспортную инфраструктуру.

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