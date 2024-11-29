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Posted 29 ноября, 06:33

Published 29 ноября, 06:33

Modified 29 ноября, 06:48

Updated 29 ноября, 06:48

В зоне СВО погиб тюменский железнодорожник

В зоне СВО погиб тюменский железнодорожник

29 ноября 2024, 06:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В тюменском поселке Демьянка накануне прошли церемония прощания и похороны с погибшим в зоне специальной военной операции 52-летним железнодорожником Андреем Сахарняном.

Как сообщили в администрации Уватского района, участие в СВО он принимал с сентября этого года. Служил гранатометчиком мотострелкового полка. Смертельное ранение тюменец получил при выполнении боевого задания 17 ноября.

Фото: Администрация Уватского муниципального района
«Андрея Сахарняна земляки помнят, доброго, честного и отзывчивого человека, веселого парня и надежного товарища. Он всегда был готов помочь, принимал активное участие в благоустройстве поселка», — отметили в ведомстве.

Известно, что Андрей Сахарнян 14 лет проработал в РЖД, зарекомендовав себя ответственным, добросовестным и исполнительным сотрудником.

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