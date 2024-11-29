В зоне СВО погиб тюменский железнодорожник

Posted 29 ноября, 06:33
Published 29 ноября, 06:33
Modified 29 ноября, 06:48
Updated 29 ноября, 06:48
Как сообщили в администрации Уватского района, участие в СВО он принимал с сентября этого года. Служил гранатометчиком мотострелкового полка. Смертельное ранение тюменец получил при выполнении боевого задания 17 ноября.
«Андрея Сахарняна земляки помнят, доброго, честного и отзывчивого человека, веселого парня и надежного товарища. Он всегда был готов помочь, принимал активное участие в благоустройстве поселка», — отметили в ведомстве.
Известно, что Андрей Сахарнян 14 лет проработал в РЖД, зарекомендовав себя ответственным, добросовестным и исполнительным сотрудником.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб гранатометчик мотострелкового отделении из Ялуторовского района Игорь Хухоров. В СВО он принимал участие с начала этого года.