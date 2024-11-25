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Posted 25 ноября, 14:18

Published 25 ноября, 14:18

Modified 25 ноября, 14:20

Updated 25 ноября, 14:20

Водитель-стрелок из Ялуторовска погиб в зоне СВО

Водитель-стрелок из Ялуторовска погиб в зоне СВО

25 ноября 2024, 14:18
Фото: 1MI.
Прощание с ефрейтором Альбертом Назыровым пройдет 26 ноября в Центре национальных культур города.

В Ялуторовске (Тюменская область) 26 ноября пройдет прощание с водителем-стрелком, который погиб во время спецоперации. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городской администрации.

«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким в связи с гибелью участника СВО, нашего земляка Назырова Альберта Ринатовича. Ефрейтор, водитель-стрелок отделения огневой поддержки штурмового взвода погиб при выполнении задач в ходе СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии отметили, что Альберт достойно выполнил свой долг военнослужащего, защищая мирных жителей и границы нашей страны. Прощание с ним состоится 26 ноября в Центре национальных культур Ялуторовска.

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Ранее стало известно, что на СВО погиб мобилизованный депутат — руководитель дома культуры в Тюменской области.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Смерть#СВО
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