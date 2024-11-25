Водитель-стрелок из Ялуторовска погиб в зоне СВО

Posted 25 ноября, 14:18
Published 25 ноября, 14:18
Modified 25 ноября, 14:20
Updated 25 ноября, 14:20
В Ялуторовске (Тюменская область) 26 ноября пройдет прощание с водителем-стрелком, который погиб во время спецоперации. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городской администрации.
«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким в связи с гибелью участника СВО, нашего земляка Назырова Альберта Ринатовича. Ефрейтор, водитель-стрелок отделения огневой поддержки штурмового взвода погиб при выполнении задач в ходе СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.
В мэрии отметили, что Альберт достойно выполнил свой долг военнослужащего, защищая мирных жителей и границы нашей страны. Прощание с ним состоится 26 ноября в Центре национальных культур Ялуторовска.
Ранее стало известно, что на СВО погиб мобилизованный депутат — руководитель дома культуры в Тюменской области.