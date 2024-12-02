Тюменец едва не умер от отравления выхлопными газами в гараже

Posted 2 декабря, 14:37
Published 2 декабря, 14:37
Modified 2 декабря, 14:39
Updated 2 декабря, 14:39
В Тюмени врачи оказали помощь мужчине, отравившемуся выхлопными газами в своем гараже. Инцидент произошел 1 декабря, и подробности были озвучены в областном департаменте здравоохранения.
40-летний житель Тюмени занимался ремонтом автомобиля, при этом включив дизельный обогреватель. В результате отработанные газы начали накапливаться в закрытом пространстве. Через два часа мужчина начал испытывать головокружение, слабость и тошноту.
Он решил, что станет лучше, если выйдет на свежий воздух, но симптомы не исчезли. В итоге он вызвал скорую помощь. Врачи прибыли через 14 минут, оказали необходимую помощь и транспортировали пациента в больницу.
Медики предоставили рекомендации, которые помогут действовать правильно в экстренной ситуации. Если вы подозреваете отравление выхлопными газами, прежде всего, следует выйти на улицу для получения свежего воздуха.
«Если у вас появились головная боль, головокружение, тошнота или другие симптомы отравления, немедленно вызовите скорую помощь или обратитесь к врачу», — советуют специалисты.
Чтобы избежать трагических последствий, важно следовать простым профилактическим мерам, помня, что безопасность всегда должна быть в приоритете:
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