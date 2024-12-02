nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 14:37

Published 2 декабря, 14:37

Modified 2 декабря, 14:39

Updated 2 декабря, 14:39

Тюменец едва не умер от отравления выхлопными газами в гараже

Тюменец едва не умер от отравления выхлопными газами в гараже

2 декабря 2024, 14:37
Фото: 1MI.
После длительного нахождения в закрытом помещении мужчина почувствовал признаки недомогания, что едва не стоило ему жизни.

В Тюмени врачи оказали помощь мужчине, отравившемуся выхлопными газами в своем гараже. Инцидент произошел 1 декабря, и подробности были озвучены в областном департаменте здравоохранения.

40-летний житель Тюмени занимался ремонтом автомобиля, при этом включив дизельный обогреватель. В результате отработанные газы начали накапливаться в закрытом пространстве. Через два часа мужчина начал испытывать головокружение, слабость и тошноту.

Он решил, что станет лучше, если выйдет на свежий воздух, но симптомы не исчезли. В итоге он вызвал скорую помощь. Врачи прибыли через 14 минут, оказали необходимую помощь и транспортировали пациента в больницу.

Вниманию водителей. На тюменских трассах вводится режим повышенной готовности
Узнать подробнее

Медики предоставили рекомендации, которые помогут действовать правильно в экстренной ситуации. Если вы подозреваете отравление выхлопными газами, прежде всего, следует выйти на улицу для получения свежего воздуха.

«Если у вас появились головная боль, головокружение, тошнота или другие симптомы отравления, немедленно вызовите скорую помощь или обратитесь к врачу», — советуют специалисты.

Чтобы избежать трагических последствий, важно следовать простым профилактическим мерам, помня, что безопасность всегда должна быть в приоритете:

  • Используйте только исправные печи, дымоходы и электрогенераторы.
  • Соблюдайте инструкции по эксплуатации оборудования, предоставленные производителем.
  • Обеспечьте достаточную дополнительную вентиляцию.
  • Следуйте правилам противопожарной безопасности.
В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверки
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в тюменском селе на пожаре погиб человек.

Читайте также:
В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверкиАгрессивный тюменец, бросавшийся едой в одном из ресторанов, останется в СИЗОВ Ирбите ребенка задавило бетонной плитой. В его гибели обвинили тюменца
#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Отравление#Отравления#Отравление угарным газом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика