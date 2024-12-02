Тюменская область на 8 месте среди регионов с высокими зарплатными предложениями

Самые высокие зарплатные предложения специалисты зафиксировали в сфере ремонта и отделки помещений — в среднем сотрудникам этой отрасли предлагают 199 488 рублей за вахту. На втором месте расположилась металлургическая промышленность: осенью этого года за вахту металлургам в среднем предлагали 176 910 рублей. На третьем месте — лесная и деревообрабатывающая промышленность со средней предлагаемой зарплатой в 170 068 рублей.