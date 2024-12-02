Тюменская область на 8 месте среди регионов с высокими зарплатными предложениями

Posted 2 декабря, 11:11
Published 2 декабря, 11:11
Modified 2 декабря, 11:13
Updated 2 декабря, 11:13
Согласно данным пресс-службы сервиса, в сравнении с осенью прошлого года в Тюменской области предлагаемые зарплаты при работе вахтой увеличились на 30 процентов, достигнув среднего значения в 152 984 рубля.
Самые высокие зарплатные предложения специалисты зафиксировали в сфере ремонта и отделки помещений — в среднем сотрудникам этой отрасли предлагают 199 488 рублей за вахту. На втором месте расположилась металлургическая промышленность: осенью этого года за вахту металлургам в среднем предлагали 176 910 рублей. На третьем месте — лесная и деревообрабатывающая промышленность со средней предлагаемой зарплатой в 170 068 рублей.
На четвертом и пятом местах — сфера добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых и сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов.
ТОП-3 региона с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на вахте: Дальневосточный федеральный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Калининградская область.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.