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Posted 2 декабря, 11:11

Published 2 декабря, 11:11

Modified 2 декабря, 11:13

Updated 2 декабря, 11:13

Тюменская область на 8 месте среди регионов с высокими зарплатными предложениями

Тюменская область на 8 месте среди регионов с высокими зарплатными предложениями

2 декабря 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», Тюменская область заняла 8 место среди регионов с самыми высокими зарплатными предложениями при вахтовом графике.

Согласно данным пресс-службы сервиса, в сравнении с осенью прошлого года в Тюменской области предлагаемые зарплаты при работе вахтой увеличились на 30 процентов, достигнув среднего значения в 152 984 рубля.

Самые высокие зарплатные предложения специалисты зафиксировали в сфере ремонта и отделки помещений — в среднем сотрудникам этой отрасли предлагают 199 488 рублей за вахту. На втором месте расположилась металлургическая промышленность: осенью этого года за вахту металлургам в среднем предлагали 176 910 рублей. На третьем месте — лесная и деревообрабатывающая промышленность со средней предлагаемой зарплатой в 170 068 рублей.

На четвертом и пятом местах — сфера добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых и сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов.

ТОП-3 региона с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на вахте: Дальневосточный федеральный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Калининградская область.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.

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