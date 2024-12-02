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Posted 2 декабря, 11:02

Published 2 декабря, 11:02

Modified 2 декабря, 11:04

Updated 2 декабря, 11:04

В Тюмень приедет цирк с белыми тиграми, которые занесены в Красную книгу

В Тюмень приедет цирк с белыми тиграми, которые занесены в Красную книгу

2 декабря 2024, 11:02
Фото: 1MI.
Премьера новогоднего мероприятия «Снежная королева» состоится в тюменском цирке в декабре. Зимняя сказка встретит тюменцев на манеже цирка.

Как указано в описании новогоднего представления, зрителей ждет увлекательное путешествие вместе с отважной Гердой к ледяному царству Снежной королевы.

— Ожившие зеркала, по-настоящему живой цветочный сад, королевство райских птиц, разбойники во главе с атаманом, приручившим целый прайд тигров и львов, — говорится в анонсе.

Фишкой циркового шоу станет выступление белых тигров. Хищные животные, к слову, занесены в Красную книгу (список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных).

Шоу «Снежная королева», согласно описанию на сайте цирка, пройдет несколько раз в конце декабря.

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Ранее «Наш город» рассказывал, как тюменцам вернуть билеты на концерт и в цирк.

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