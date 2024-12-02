В Тюмень приедет цирк с белыми тиграми, которые занесены в Красную книгу

Posted 2 декабря, 11:02
Published 2 декабря, 11:02
Modified 2 декабря, 11:04
Updated 2 декабря, 11:04
Как указано в описании новогоднего представления, зрителей ждет увлекательное путешествие вместе с отважной Гердой к ледяному царству Снежной королевы.
— Ожившие зеркала, по-настоящему живой цветочный сад, королевство райских птиц, разбойники во главе с атаманом, приручившим целый прайд тигров и львов, — говорится в анонсе.
Фишкой циркового шоу станет выступление белых тигров. Хищные животные, к слову, занесены в Красную книгу (список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных).
Шоу «Снежная королева», согласно описанию на сайте цирка, пройдет несколько раз в конце декабря.