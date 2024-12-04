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Posted 4 декабря, 06:04

Published 4 декабря, 06:04

Modified 4 декабря, 06:06

Updated 4 декабря, 06:06

Тюменцев напугали сирены и требования «сохранять спокойствие».

Тревога! В Тюмени завыли сирены, жителей просят «сохранять спокойствие»

4 декабря 2024, 06:04
Фото: 1MI. Тюменцев напугали сирены и требования «сохранять спокойствие».

Тюменцев напугали сирены и требования «сохранять спокойствие»

Сегодня в Тюмени прошла традиционная проверка работы систем оповещения. Тюменцы отметили, что в этот раз сирены были громче, чем обычно, а некоторых удивило и голосовое сопровождение сигнала тревоги.

В 10:40 жители Тюмени услышали звук сирен, который раздался одновременно из всех районов города. После сигнала «Внимание! Всем!» раздался женский голос, который попросил сохранять спокойствие. Многие горожане были напуганы, так как не ожидали услышать после привычной сирены указания действий.

Видео: nashgorod.ru. В Тюмени завыли сирены

Однако никакого чрезвычайного происшествия в городе не случилось. Власти просто проверяли работу систем оповещения, которая, по словам тюменцев, в этот раз была особенно громкой. Однако, прислушавшись к голосу, который звучал как будто с неба, можно было понять, что проверка проводится планово и причин для беспокойства нет.

Тюменцев испугали звуки сирен во всех районах города
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени температура воздуха превышает норму на 12 градусов. Снег, который выпал ранее, почти полностью растаял. Осадки не предвидятся. Когда же в Тюмени наступит настоящая зима? И наступит ли она вообще?

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