Тревога! В Тюмени завыли сирены, жителей просят «сохранять спокойствие»

Posted 4 декабря, 06:04
Published 4 декабря, 06:04
Modified 4 декабря, 06:06
Updated 4 декабря, 06:06
В 10:40 жители Тюмени услышали звук сирен, который раздался одновременно из всех районов города. После сигнала «Внимание! Всем!» раздался женский голос, который попросил сохранять спокойствие. Многие горожане были напуганы, так как не ожидали услышать после привычной сирены указания действий.
Однако никакого чрезвычайного происшествия в городе не случилось. Власти просто проверяли работу систем оповещения, которая, по словам тюменцев, в этот раз была особенно громкой. Однако, прислушавшись к голосу, который звучал как будто с неба, можно было понять, что проверка проводится планово и причин для беспокойства нет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени температура воздуха превышает норму на 12 градусов. Снег, который выпал ранее, почти полностью растаял. Осадки не предвидятся. Когда же в Тюмени наступит настоящая зима? И наступит ли она вообще?