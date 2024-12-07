В Тюмени открыли самый большой каток в городе

Posted 7 декабря, 05:14
Published 7 декабря, 05:14
Modified 7 декабря, 05:29
Updated 7 декабря, 05:29
Для гостей праздника были подготовлены ледовое шоу со световыми спецэффектами, выступлении диджея Рублева, айс-пати, конкурсы, интерактивные развлечения.
«Приглашаю жителей города обязательно посетить каток, расположенный в Тюменской слободе (Обдорская, 10). Условия очень комфортные: есть тёплая зона, аренда коньков, кофе, а для самых маленьких гостей можно взять „пингвинов“ для удобства передвижения на катке», — сообщил координатор Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев.
Напомним, площадь нового тюменского катка составляет 6,5 тысячи квадратных метров. По словам организаторов, «Сердце Тюмени», вероятно, является самым большим катком не только в областной столице, но во всем Уральском федеральном округе.
По предварительным данным, новый каток станет частью парка развлечений общей площадью 10 тысяч квадратных метров, соответственно разбирать его не планируют.
Стоимость входного билета на каток «Сердце Тюмени» в выходные и праздничные дни составит 400 рублей, в будние дни будет составлять с 14:00 до 18:30 — 200 рублей, с 19:00 до 22:00 — 250 рублей, стоимость входа на каток для школьников и студентов составит 150 рублей, люди с ограниченными возможностями, дети ростом до 120 сантиметров смогут кататься бесплатно. Стоимость проката коньков — 300 рублей, заточки коньков — 300 рублей, прокат пингвинов — 200 рублей, услуга камеры хранения — 50 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6 декабря также состоялось открытие крытой ледовой арены «Рубиновец» площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. Там можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием или просто кататься на коньках.