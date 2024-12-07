В Тюмени открыли самый большой каток в городе

Стоимость входного билета на каток «Сердце Тюмени» в выходные и праздничные дни составит 400 рублей, в будние дни будет составлять с 14:00 до 18:30 — 200 рублей, с 19:00 до 22:00 — 250 рублей, стоимость входа на каток для школьников и студентов составит 150 рублей, люди с ограниченными возможностями, дети ростом до 120 сантиметров смогут кататься бесплатно. Стоимость проката коньков — 300 рублей, заточки коньков — 300 рублей, прокат пингвинов — 200 рублей, услуга камеры хранения — 50 рублей.