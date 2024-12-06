Новый антирекорд! В Тюмени ледостав на реке Тура ожидается в рекордно поздние сроки

В Тюмени ледостав на реке Тура ожидается в рекордно поздние сроки

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Уровень воды в Туре перестал снижаться, и теперь река медленно наполняется. Однако есть и другая проблема: лед на реке пока не установился, и это может представлять опасность для водных ресурсов.

Принято считать, что в Тюмени река Тура обычно покрывается льдом 4 ноября. Это устоявшаяся дата, которая считается усредненной по данным многолетних исследований. Самое раннее замерзание реки было зафиксировано в XIX веке — 19 октября 1898 года. А самое позднее — в декабре 1913 года, о чем «Нашему городу» рассказал гидролог Андрей Расаев. «Ледоставом считается момент установление сплошного ледяного покрова. Сейчас Тура пока этим не может похвастаться. Очевидно, виной тому погодные условия. Получается река уже побила былой рекорд», — говорит специалист. В районе моста Челюскинцев Тура пока вовсе не покрыта льдом. . Фото: Скриншот cam72.su Расаев также говорит о том, что из-за позднего ледостава под влиянием течения ледяные поля сталкиваются друг с другом, образуя ледяные бугры, которые идут поперёк реки, что мешает естественному циркулированию. «Нижняя часть льда становится преградой для течения воды, уменьшая пропускную способность русла. Из-за этого вода просачивается на поверхность через трещины. Также могут образоваться заторы», — говорит специалист. Отметим, что по данным тюменского ЦГМС, предоставленных «Нашему городу», за прошлую неделю уровень воды в Туре поднялся на 10 сантиметров и к началу текущей недели составлял около -36 сантиметров. Читайте также: Река исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна Виноват низкий уровень воды в реке. Почему на Туре появилась нетипичная шуга?