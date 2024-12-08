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Posted 8 декабря, 11:23

Published 8 декабря, 11:23

Modified 8 декабря, 13:49

Updated 8 декабря, 13:49

Грандиозное «Сердце Тюмени» возмутило горожан своей формой

«Хотели сердце, а вышла…»: грандиозное «Сердце Тюмени» возмутило горожан своей формой

8 декабря 2024, 11:23
Фото: Сердце Тюмени.

Грандиозное «Сердце Тюмени» возмутило горожан своей формой

Самый большой каток в Тюменской области и на Урале в форме сердца стал одним из самых крупных разочарований 2024 года. Замечание с критикой в адрес спортивного объекта не сделал, пожалуй, только ленивый.
«На скорую руку построили, все через одно место получилось. Все криво — неужели они не могли ровно столбы поставить? Стиль забора с лампочками „пьяный мастер“. Как работу принимали?» — возмутились тюменцы.

И добавили, что новый каток по своей форме больше напоминает не сердце, а ягодицы.

«И не стыдно перед жителями Тюмени? Такое „чудо“ построить. Про это „чудо Тюмени“, уже на все говорят. Позор года за 165 миллионов рублей», — посетовали горожане.
Фото: nashgorod.ru

Следует отметить, что «прославился» каток «Сердце Тюмени» уже на всю страну — в эфире новостей телеканала РенТВ вышел репортаж о грандиозном открытии самого большого катка на Урале.

«В Тюмени с помпой открыли самый большой городской каток площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Но горожане его раскритиковали. Возмущения вызвало то, что он не соответствует названию „Сердце Тюмени“ и лишь отдаленно напоминает его. При этом на проект было потрачено свыше 165 миллионов рублей», — сообщили в новостях на РенТВ.
В Тюмени открыли самый большой каток в городе
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На критику горожан и не только оперативно отреагировал руководитель проекта каток «Сердце Тюмени» Александр Андросов. Он пояснил причины отклонения от проекта и рассказал о планах по исправлению кривого сердца, сообщает тг-канал «Джокер из медиа Тюмень».

«Понятно, дизайнер нарисовал идеальную картинку, но у нас на территории есть деревья, есть естественный рельеф, есть забор, которым огорожена стройка микрорайона, поэтому мы максимально адаптировались. Второе, мы круглыми сутками заливали каток, чтобы успеть к дате открытия. Третье, на прошлой неделе еще у нас была плюсовая температура, потому сердце не успели мы заморозить и не успели вморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку. Сейчас мы уже поправили его. Сегодня мы сверху заснимем и посмотрим, как это выглядит. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое к 3D-макету», — заверил Андросов.

Также он опроверг информацию о потраченных 165 миллионах рублей на проект — по словам Александра Андросова, на реализацию «Сердца Тюмени» потрачено в разы меньше денежных средств. Кроме того, подчеркнул Андросов, финансирование проекта велось полностью за счет частных инвестиций.

«Из бюджета не было выделено ни рубля», — отметил он.

Напомним, на этапе презентации «Сердце Тюмени» ассоциировался у жителей города с фаллическим символом. Горожане высмеивали форму катка в социальных сетях, сравнивая с причинным местом. Правда, предприниматель Александр Андросов, принимавший участие в строительстве, поспешил заверить, что форма катка вовсе не похожа на это.

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