«Хотели сердце, а вышла…»: грандиозное «Сердце Тюмени» возмутило горожан своей формой

Грандиозное «Сердце Тюмени» возмутило горожан своей формой

Самый большой каток в Тюменской области и на Урале в форме сердца стал одним из самых крупных разочарований 2024 года. Замечание с критикой в адрес спортивного объекта не сделал, пожалуй, только ленивый.

«На скорую руку построили, все через одно место получилось. Все криво — неужели они не могли ровно столбы поставить? Стиль забора с лампочками „пьяный мастер“. Как работу принимали?» — возмутились тюменцы. И добавили, что новый каток по своей форме больше напоминает не сердце, а ягодицы. «И не стыдно перед жителями Тюмени? Такое „чудо“ построить. Про это „чудо Тюмени“, уже на все говорят. Позор года за 165 миллионов рублей», — посетовали горожане. Фото: nashgorod.ru Следует отметить, что «прославился» каток «Сердце Тюмени» уже на всю страну — в эфире новостей телеканала РенТВ вышел репортаж о грандиозном открытии самого большого катка на Урале. «В Тюмени с помпой открыли самый большой городской каток площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Но горожане его раскритиковали. Возмущения вызвало то, что он не соответствует названию „Сердце Тюмени“ и лишь отдаленно напоминает его. При этом на проект было потрачено свыше 165 миллионов рублей», — сообщили в новостях на РенТВ. В Тюмени открыли самый большой каток в городе Узнать подробнее На критику горожан и не только оперативно отреагировал руководитель проекта каток «Сердце Тюмени» Александр Андросов. Он пояснил причины отклонения от проекта и рассказал о планах по исправлению кривого сердца, сообщает тг-канал «Джокер из медиа Тюмень». «Понятно, дизайнер нарисовал идеальную картинку, но у нас на территории есть деревья, есть естественный рельеф, есть забор, которым огорожена стройка микрорайона, поэтому мы максимально адаптировались. Второе, мы круглыми сутками заливали каток, чтобы успеть к дате открытия. Третье, на прошлой неделе еще у нас была плюсовая температура, потому сердце не успели мы заморозить и не успели вморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку. Сейчас мы уже поправили его. Сегодня мы сверху заснимем и посмотрим, как это выглядит. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое к 3D-макету», — заверил Андросов. Также он опроверг информацию о потраченных 165 миллионах рублей на проект — по словам Александра Андросова, на реализацию «Сердца Тюмени» потрачено в разы меньше денежных средств. Кроме того, подчеркнул Андросов, финансирование проекта велось полностью за счет частных инвестиций. «Из бюджета не было выделено ни рубля», — отметил он. Напомним, на этапе презентации «Сердце Тюмени» ассоциировался у жителей города с фаллическим символом. Горожане высмеивали форму катка в социальных сетях, сравнивая с причинным местом. Правда, предприниматель Александр Андросов, принимавший участие в строительстве, поспешил заверить, что форма катка вовсе не похожа на это. Читайте также: В Тюмени сегодня состоится открытие самого большого катка в виде сердца Самый большой каток на Урале откроют в Тюмени. Он будет в форме сердца Новую ледовую арену построят в Тюмени. Где и когда?