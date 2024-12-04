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Posted 4 декабря, 11:14

Published 4 декабря, 11:14

Modified 4 декабря, 11:32

Updated 4 декабря, 11:32

В одном из районов Тюмени откроют долгожданную новую школу

В одном из районов Тюмени откроют долгожданную новую школу

4 декабря 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney.
Мэр Максим Афанасьев анонсировал открытие новой школы в микрорайоне «Березняки» уже в следующем году. Оттуда идет больше всего запросов на создание новых учебных заведений.

Как рассказал мэр на Прямой линии, кроме крупной школы также планируется возвести детский сад в ЖК «Легенда» и школы в Антипино, Ново-Патрушево, Тюменской слободе, на улице Комбинаторской, ЖК «Айвазовском» и Плеханово. В общей сложности это будет 8 учебных заведений в ближайшие несколько лет.

К 2026 году же появится несколько школ в районах улицы Красных Зорь и в микрорайоне «Ямальский-1».

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Ранее сообщалось о том, что из-за конфликта бизнес-партнеров детей выгнали из частной тюменской школы.

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#Александр Смирнов#Общество#Школа#Новости тюмени#Инициативы
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