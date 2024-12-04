В одном из районов Тюмени откроют долгожданную новую школу

Как рассказал мэр на Прямой линии, кроме крупной школы также планируется возвести детский сад в ЖК «Легенда» и школы в Антипино, Ново-Патрушево, Тюменской слободе, на улице Комбинаторской, ЖК «Айвазовском» и Плеханово. В общей сложности это будет 8 учебных заведений в ближайшие несколько лет.