В одном из районов Тюмени откроют долгожданную новую школу

Posted 4 декабря, 11:14
Published 4 декабря, 11:14
Modified 4 декабря, 11:32
Updated 4 декабря, 11:32
Как рассказал мэр на Прямой линии, кроме крупной школы также планируется возвести детский сад в ЖК «Легенда» и школы в Антипино, Ново-Патрушево, Тюменской слободе, на улице Комбинаторской, ЖК «Айвазовском» и Плеханово. В общей сложности это будет 8 учебных заведений в ближайшие несколько лет.
К 2026 году же появится несколько школ в районах улицы Красных Зорь и в микрорайоне «Ямальский-1».
Ранее сообщалось о том, что из-за конфликта бизнес-партнеров детей выгнали из частной тюменской школы.