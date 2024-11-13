Ты служишь украшением стола: самые популярные рецепты заготовки капусты по-тюменски

Posted 13 ноября, 12:02
Published 13 ноября, 12:02
Modified 13 ноября, 12:04
Updated 13 ноября, 12:04
Квашеная капуста на зиму — считается классическим русским блюдом. С началом первых заморозков приходит идеальный момент для приготовления квашеной капусты. У каждого есть свой уникальные рецепт хрустящей капусты на зиму. В нашей статье мы поделимся как некоторыми секретами, так и наиболее популярными рецептами квашеной капусты.
Для того чтобы капуста вышла вкусной, сочной и хрустящей, а также долго сохраняла свежесть, стоит соблюдать несколько простых правил. Существуют народные поверья, но мы сосредоточимся на кулинарных секретах этого процесса.
Да, у каждого свой рецепт. Мариновать капусту на зиму снова возвращается в моду. У каждого свои секреты. Кто-то привык использовать ведро, другие считают, что более практично мариновать капусту на зиму в банках. Рецепты есть для всех.
Хороший рецепт квашеной капусты на зиму сам собой подразумевает качественный исходный материал. Для приготовления квашеной капусты советуют выбирать плотные кочаны, которые на разрезе белые, с тонкими листьями и небольшой кочерыжкой, длина которой составляет около 1/3 высоты кочана. Не стоит опасаться трещин на кочанах — они свидетельствуют о том, что капуста спелая.
Для квашения рекомендованы следующие сорта: «Слава», «Гарант», «Графиня», «Московская поздняя», «Белорусская», «Триумф», «Флибустьев», «Зимняя грибовская», «Подарок» и «Белоснежка». Самым популярным считается сорт «Слава».
При этом известный кулинар Ольга Сюткина отмечает, что в России почти прекратили выращивание капусты сорта «Слава». Этот сорт плохо переносит зимние условия хранения. Если вам будут доказывать, что продают капусту именно этого вида, не спешите верить — скорее всего, это какой-то другой сорт, который лучше сохраняется. Впрочем, это не так уж плохо, ведь, вероятно, он окажется вполне хорошим.
Если у вас есть собственный огород, то кочаны лучше убирать с грядки после первых заморозков — они становятся более сладкими, под воздействием холода. Стоит мариновать капусту на зиму из таких кочанов.
Еще один полезный факт для дачников: квашеная капуста получается вкуснее всего из свежесобранной капусты. Для этого должно пройти 24–48 часов после сбора урожая. Причина заключается в молочнокислых бактериях, которые обитают на поверхности листьев, но погибают при длительном хранении. Эти бактерии играют важную роль в качестве квашения.
Чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, нужно использовать морковь, соль и сам кочан капусты. Важно соблюдать правильные пропорции: морковь должна составлять 1/10 от веса капусты, а на 1 килограмм капусты потребуется 20 граммов соли (примерно одна чайная ложка с горкой). Следует также помнить, что вес капусты должен соответствовать объему стеклянной банки, в которую вы будете помещать ее.
Для ускорения процесса брожения можно добавить сахар — 10-20 граммов на 1 килограмм капусты.
Процесс квашения делится на два этапа. На первом этапе активируются дрожжи. Именно благодаря действию дрожжей в капустном рассоле начинает образовываться пена и выделяться газы.
Чтобы устранить газы, которые могут придавать капусте горечь, необходимо проткнуть ее деревянной палочкой до самого дна. Эта процедура должна повторяться на протяжении всего времени выделения газов.
Отлично подойдут тмин, ягоды можжевельника, а также семена фенхеля или кориандра. Квашеная капуста станет пикантной и с легкой терпкостью.
Кроме моркови, можно добавить редис или репу, натертые на крупной терке. Попробуйте включить в капустную массу чеснок, имбирь и даже перец халапенью. Если хотите сделать её немного сладкой, добавьте сладкий перец, виноград, свеклу или тыкву. Уникальный аромат придаст душистая антоновка. И, конечно же, квашеная капуста прекрасно сочетается с брусникой и клюквой.
Ранее квашеную капусту помещали в деревянные кадушки или бочки и хранили в холодных подвалах или подпольях. Сегодня многие выбирают хранение в холодильниках или на балконах, если температура наружного воздуха уже низкая. Однако при комнатной температуре капусту хранить не рекомендуется, так как она теряет свою хрусткость.
Лучший вариант для хранения — это крупные стеклянные банки. Важно обратить внимание на диаметр горлышка: он должен быть достаточно широким, чтобы удобно укладывать и извлекать квашеную капусту, а также обеспечивать хороший приток воздуха во время процесса заквашивания. Оптимальный диаметр составляет не менее 12 см.
Если ваша капуста была приготовлена в эмалированной кастрюле, рекомендуется сразу же переложить ее в банки. Эмалированная посуда подходит только для кратковременного хранения квашеной капусты! Даже небольшие сколы или трещины, которые не всегда заметны, могут привести к порче продукта, так как на эмали образуется ржавчина.
Также важна температура хранения. Квашеная капуста должна храниться при температуре около 0 °С. Если она замерзнет, капуста станет мягкой, что приведет к утрате хрусткости и полезных свойств.
Еще один момент — соль для квашеной капусты не должна быть йодированной!
Если вы искали рецепт капусты с морковью на зиму, можно воспользоваться таким. Помните, что солить капусту удобнее всего в объемной ёмкости, например, в эмалированной кастрюле. В результате капуста выходит хрустящей, сочной и ароматной.
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
Важно! Рассол должен покрывать капусту полностью!
Два раза в день, утром и вечером, прокалывайте капусту деревянной палочкой, чтобы избавиться от углекислого газа. Примерно через пять дней можно начать пробовать!
Еще один рецепт маринованной капусты на зиму. Если у вас нет крупной кастрюли, но необходимо заквасить много капусты, можно воспользоваться ведром — пластиковым или эмалированным. Эмалированное ведро предпочтительнее, но пластиковое, подходящее для хранения продуктов, тоже подойдёт. Главное — не используйте ведра из железа или оцинкованные!
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
Важно! Сахар можно не класть совсем, но он ускоряет брожение и придаёт капусте тот самый хруст.
После трёх дней разложите капусту по банкам, залейте соком и поставьте банки в прохладное место.
Особое отношение в России снискала хрустящая квашеная капуста на зиму в банках. Квасить капусту в трехлитровых банках очень удобно. В этом рецепте капуста приобретает прекрасную сочность и хрусткость.
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
После этого закройте банку пластиковой крышкой и уберите в холодильник или холодный погреб! Капуста в банку на зиму готова.
Рецепты квашенной капусты подразумевает процесс стерилизации банок. Но это необходимо не всегда.
Как здорово зимой открыть баночку квашеной капусты, особенно если она сделана собственноручно. Вот вам простой рецепт, как приготовить такую капусту без стерилизации! Это займет совсем немного времени, а результат вас приятно удивит — капуста получится вкусной и сочной!
Ингредиенты:
Этапы приготовления: