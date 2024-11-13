Ты служишь украшением стола: самые популярные рецепты заготовки капусты по-тюменски

При этом известный кулинар Ольга Сюткина отмечает, что в России почти прекратили выращивание капусты сорта «Слава». Этот сорт плохо переносит зимние условия хранения. Если вам будут доказывать, что продают капусту именно этого вида, не спешите верить — скорее всего, это какой-то другой сорт, который лучше сохраняется. Впрочем, это не так уж плохо, ведь, вероятно, он окажется вполне хорошим.