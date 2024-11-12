Новые районы — старые маршруты: как общественный транспорт тормозит развитие Тюмени?

Posted 12 ноября, 05:57
Published 12 ноября, 05:57
Modified 12 ноября, 05:59
Updated 12 ноября, 05:59
В 2024 году тюменцы продолжают высказывать множество жалоб на работу общественного транспорта. Основные претензии связаны с частыми задержками и нехваткой автобусов на популярных маршрутах, особенно в морозные дни, когда автобусы могут попросту не приехать, что заставляет людей ожидать на улице по 20-30 минут. Так, пассажиры маршрутов №30 и №70 жалуются, что утром транспорт бывает переполнен до такой степени, что водители просят выйти, если нет возможности разместиться, что вызывает недовольство среди горожан.
Некоторые пассажиры также отмечают нерегулярные графики движения и ранний отъезд автобусов с остановок, что особенно неудобно для жителей удаленных районов, таких как ЖК «Плеханова». Кроме того, вызывает недовольство работа мобильного приложения «ТюменьГорТранс». Расписание в нём часто не соответствует действительности, что делает планирование поездок менее предсказуемым.
Среди причин проблем называют нехватку водителей на рынке труда, низкую оплату и отсутствие улучшений в инфраструктуре, таких как теплые остановки или современные транспортные средства. Этот фактор влияет на текучесть кадров и усугубляет ситуацию, поскольку немало сотрудников покидают эту сферу, не удовлетворяясь предложенными условиями. Отметим, что и глава ТПАТП №1 подтвердил, что часть из перечисленного, действительно, сказывается на оттоке кадров.
«Основными причинами, заявленными работниками из числа водителей автобусов и послужившими их увольнению, являются низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда, смена вида трудовой деятельности, семейные обстоятельства и достижение пенсионного возраста», — сообщил «Нашему городу» глава предприятия Роман Шулепов.
Однако, даже если закрыть дефицит кадров и транспортных средств, то проблема общественного транспорт в городе не решится, в этом уверен тюменский турбинист Никита Мельников.
«Тюменский транспорт — некомфортный. Я полагаю, что многие тюменцы с этим согласны. Часть маршрутов вовсе не продумана, популярные автобусы переполнены, и вряд ли что-то изменится, если мы выведем на дороги больше транспорта — город просто будет стоять в пробках дольше, да и проблемы удаленных районов это не решит. Нельзя разовой закупкой устранить сложности, которые складывались годами», — сказал специалист в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Урбанист указывает, что для жителей удаленных районов зачастую действует всего один маршрут, который может доставить их в нужную точку. Если водитель заболел или автобус в мороз не завелся, то люди остаются мерзнуть на остановке. Из некоторых точек вовсе нельзя уехать в другие, не объехав полгорода. Так, например, из восточных микрорайонов придется час добираться до Гилевской рощи, которая находится в 10 минутах езды на автомобиле.
Как считает специалист в области логистики Евгений Суворов, говорит о том, что уровень развития общественного транспорта в Тюмени застрял где-то в 2010-х годах. В те времена система общественного транспорта Тюмени считалась одной из лучших, однако город рос, а система почти не менялась.
«У нас просто „кидали крюки“ до новых районов, добавили пару „экспрессов“, но этого недостаточно с учетом того, что регион — один из лидеров по вводу жилья уже несколько лет. Мне кажется, что абсолютно закономерно, что с такими темпами строительства нужно понимать, что и автобусная сеть нуждается в модернизации», — говорит Суворов.
Он отмечает, что наряду с инвестиционным климатом и активной застройкой, комфортный общественный транспорт имеет важное значение для каждого городского жителя и является основой устойчивого городского развития. Более того, комфортный транспорт снижает нагрузку на дороги, уменьшая число личных автомобилей и пробки. Также он способствует улучшению экологии города за счет уменьшения выбросов.
«Удобный общественный транспорт делает город доступнее для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Это способствует социальной инклюзивности и позволяет всем жителям комфортно передвигаться по городу», — соглашается с выводами Суворова урбанист Мельников.
Многие эксперты убеждены в том, что внедрение новых видов транспорта в активно развивающихся и застраивающихся городах — ключевой шаг к решению множества проблем, связанных с инфраструктурой и качеством жизни. Плотная застройка, рост населения и увеличение числа автомобилей на дорогах часто приводят к перегрузке транспортных систем, образованию заторов и ухудшению экологической ситуации, что уже характерно для Тюмени. Поэтому актуальной становится модернизация транспортной сети и добавление новых, удобных и экологичных видов передвижения.
Специалисты выделили наиболее значимые причины внедрения новых видов транспорта в Тюмени:
Вместе с тем доктор экономических наук Леонид Вараксин говорит о том, что современные технологии, такие как мобильные приложения для отслеживания транспорта, бесконтактные способы оплаты, а также умные остановки, не только повышают удобство пользования общественным транспортом, но и могут приносить выгоду городу и региону.
«Такие нововведения делают город привлекательным для инвесторов и создают положительный имидж, что важно для его экономического развития. Инвестиции в современные виды транспорта также могут сократить расходы на обслуживание старых инфраструктурных решений, что в долгосрочной перспективе выгодно для бюджета города», — уверен эксперт.
В тому же в стране уже имеютсяпримеры успешного внедрения новых видов транспорта. Это, например, скоростной трамвай в Казани. Он облегчил доступ к отдаленным районам, обеспечив жителям быстрое и безопасное перемещение.
«Легкорельсовый транспорт сочетает в себе преимущества метро и традиционных трамваев, позволяя быстрее и с меньшими затратами покрывать большие расстояния в городе. Такой вид транспорта мог бы стать решением и для других развивающихся городов, которым важно обеспечить связь между центральной частью и новыми районами», — говорит урбанист Мельников.
Хорошим примером могут послужить и электробусы в Москве. В столице России замена автобусов на электробусы позволила уменьшить уровень шума и снизить загрязнение. Электробусы показали свою эффективность в плотных районах с высокой загруженностью. Это отличный пример для других городов, где есть потребность в экологически чистом транспорте, поскольку такие инициативы поддерживаются государственными программами и снижают нагрузку на городскую атмосферу.
Однако уже известно, что Тюмень будет перенимать опыт Стамбула, в котором появился метробус. Этот вид транспорта движется по выделенной линии, помогает разгрузить дороги и обеспечивает быстрый транспорт по городу. Это удобно для жителей и туристов, которые могут сэкономить время, передвигаясь с минимальными задержками.
Однако известно, что появление этого вида транспорта запланировано на далекий 2040-й год и зависит от наличия средств в бюджете.
Введение новых видов общественного транспорта в развивающихся городах, коим и является Тюмень, критично по ряду причин: оно помогает справляться с увеличением потока пассажиров, уменьшает загрязнение окружающей среды и улучшает качество жизни горожан. Все эти задачи сходятся с концепцией развития Тюмени.
А потому эксперты считают, что в городе вполне можно провести модернизацию. Недавно в Тюмени приезжал независимый консультант по вопросам городского планирования Александр Антонов, который также говорил о том, что общественному транспорту в Тюмени нужна модернизация. По мнению эксперта, сейчас для города важно организовать железнодорожный обход и перестроить пути для пассажирских перевозок. Также следует внедрить городскую электричку.
Важно подчеркнуть, что дискуссия о запуске городской электрички в Тюмени продолжается уже более года. В начале РЖД выразили намерение осуществить этот проект, но в октябре городские власти заявили, что запуск электропоездов на существующих маршрутах может негативно повлиять на комфорт жителей близлежащих домов и пока идея осталась висеть в воздухе. А значит в ближайшие 15 лет городу не стоит ждать модернизаций, хотя за это время будут введены сотни новых домов и появятся десятки новых районов.
«Городу в последние 15 лет нужен новый виток развития общественного транспорта. Но все пытаются как-то автобусами заместить. Но не получается уже. Тюмень — не город-малютка. Мы развиваемся, но общественный транспорт нас тормозит. Пока эта проблема не решится, сложно будет назвать город полноценно развитым», — уверена заслуженный строитель России Ольга Сухова.
Тюмени «на заметку» предлагают ряд инноваций, которые можно реализовать. Среди них:
Легкорельсовый транспорт. Этот вид транспорта сочетает преимущества трамваев и метро, обеспечивая быструю и экологичную перевозку по загруженным маршрутам. В таких городах, как Казань и Краснодар, LRT помогает снижать нагрузку на дороги и уменьшает выбросы углекислого газа, так как работает на электричестве. Для Тюмени легкорельсовая система могла бы стать важным этапом развития транспортной инфраструктуры, особенно на протяженных маршрутах.
Автобусы на водороде и электричестве. Внедрение экологически чистых автобусов становится все более популярным в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Это не только снижает выбросы вредных веществ, но и снижает уровень шума, что особенно важно в жилых районах. В Тюмени такие автобусы могли бы улучшить экологическую ситуацию и повысить привлекательность общественного транспорта для горожан, обеспокоенных качеством воздуха.
Метро и метробусы. В мегаполисах, таких как Стамбул и Мехико, метробусы показали себя как эффективное решение для городов, где строительство метро может быть слишком дорогостоящим. В Тюмени внедрение системы метробусов по ключевым маршрутам помогло бы сократить время в пути и уменьшить заторы, предлагая альтернативу личным автомобилям.
Мобильные приложения и умные остановки. Наряду с новыми видами транспорта, важно модернизировать инфраструктуру и внедрять технологии, которые сделают транспорт удобнее и доступнее для пользователей. Современные остановки с информационными панелями, а также мобильные приложения с точными данными о прибытии транспорта позволят жителям лучше планировать свои поездки и минимизировать время ожидания.
Введение новых видов общественного транспорта поможет Тюмени справиться с вызовами, связанными с ростом населения и городской застройкой, а также улучшить экологическую обстановку. Сочетание различных видов транспорта и модернизация инфраструктуры делает городскую среду более удобной и устойчивой, способствуя комплексному развитию городской инфраструктуры. Новые автобусы, увы, с такими глобальными задачами пока не справляются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов в области дорожного хозяйства. Для обеспечения бесперебойной работы дорожно-транспортной инфраструктуры требуется порядка 200 человек, включая 100 водителей и более 80 механизаторов.