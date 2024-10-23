Не успевают за городом: тюменцам придется дальше мириться с давкой в автобусах

Суворов также указывает, что еще на этапе строительства новых районов важно продумывать обеспечение населения общественным транспортом и выездами. К тому же город уже нуждается в более вместительном и скоростном транспорте, как, например, метробусы, которые обещают внедрить в систему только к 2040-му году. Хотя потребность в них есть уже сейчас.