Не успевают за городом: тюменцам придется дальше мириться с давкой в автобусах

Posted 23 октября, 09:06
Published 23 октября, 09:06
Modified 23 октября, 09:08
Updated 23 октября, 09:08
Проблема работы автобусов в Тюмени одна из наиболее активно обсуждающихся. На минувшей прямой линии губернатору Александру Моору задали более 100 вопросов, касающихся перебоев в работе общественного транспорта и его загруженности.
Как рассказал Моор, автопарк в Тюмени регулярно пополняется. Так в прошлом году было закуплено 34 автобуса, а до конца этого года их численность пополнят еще 225.
Однако, как сообщал глава ТПАТП №, в городе сейчас не хватает около 180 сотрудников, при этом причина нехватки рабочих рук кроется в зарплатах водителей и непростых условиях труда.
«Основными причинами, заявленными работниками из числа водителей автобусов и послужившими их увольнению, являются низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда, смена вида трудовой деятельности, семейные обстоятельства и достижение пенсионного возраста», — сообщил «Нашему городу» глава предприятия Роман Шулепов.
В результате водителям подняли зарплаты до 85 тысяч рублей, а также, по словам главы города Максима Афанасьева, в городе разрабатываются новые методы привлечения специалистов в профессию и сохранения опытных специалистов. Так, в городе компенсируют расходы на обучение водителей, готовы предоставлять коммерческий найм и даже жилье для водителей из других городов.
Также Максим Афанасьев отметил, что покупка 225 новых автобусов — это важный шаг в процессе замены подвижного состава малого и среднего классов. Благодаря этому удастся увеличить количество перевозимых пассажиров. Уже с 1 января 2025 года на некоторых маршрутах будут курсировать дополнительные автобусы.
Несмотря на все эти меры, пока в Тюмени сохраняется дефицит водителей. После объявления о повышении зарплат в ТПАТП №1 устроилось только 18 человек при дефиците в 180. Как считает менеджер по найму персонала Кристина Коркина, зарплата хоть и считается значительным показателем для привлекательности вакансии, однако большую значимость имеют и другие факторы.
«Работа должна быть конкурентной в своей отрасли. В междугородних перевозках сотрудники получают больше зарплаты, которая сейчас считается повышенной. А потому нужно брать и другими опциями: ДМС, премиями, корпоративной культурой и так далее», — указывает специалист.
Коркина убеждена, что работа в приятной среде на комфортной технике могла бы привлечь больше кадров в сферу городских перевозок. К тому же особенно важно, чтобы сотрудник чувствовал себя значимым человеком в коллективе, а не исполнителем или обслуживающим персоналом.
Отметим, что один из бывших сотрудников предприятия уже выступал с жалобами на условия труда в местном автобусном парке и говорил, что именно они стали причиной его увольнения.
К тому же, как говорит логист Евгений Суворов, сейчас город разрастается намного быстрее, чем расширяются маршруты автобусов и появляются новые. Из-за активной застройки некоторые удаленные районы остаются отрезанными от города, так как к ним ходит не так много маршрутов и те иногда с перебоями.
«Давно пора пересматривать пути следования и укорачивать их, а в новые районы давно пора запускать новые маршруты. Пока сейчас закупаются автобусы, строятся новостройки на тысячи людей, и им всем нужно ездить в центр, ведь рабочие места у нас преимущественно там. А пока люди так и будут устраивать давки», — говорит специалист.
Суворов также указывает, что еще на этапе строительства новых районов важно продумывать обеспечение населения общественным транспортом и выездами. К тому же город уже нуждается в более вместительном и скоростном транспорте, как, например, метробусы, которые обещают внедрить в систему только к 2040-му году. Хотя потребность в них есть уже сейчас.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире ответил на вопросы, которые беспокоят жителей региона.