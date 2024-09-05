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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:50

В Тюмени водитель маршрутки пытался выгнать пассажирку

«Ты чего такая наглая»: в Тюмени водитель маршрутки пытался выгнать пассажирку

5 сентября 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Тюмени водитель маршрутки пытался выгнать пассажирку

С ругани и криков началось утро четверга у водителя и пассажирки тюменской маршрутки №21. На остановке «Мориса Тореза» очевидцы сняли скандал между водителем маршрутного автобуса пассажиркой. Мужчина пытался выгнать женщину из салона.
«Давай, вылезай! Выйди из машины, я тебе говорю! Ты чего такая наглая!» — обратился к тюменке водитель маршрутного автобуса.
Видео: тг-канал Тюмень

Однако женщина отказывается выходить и несколько раз повторяет, что за проезд она заплатила. В итоге раздосадованный мужчина хлопает дверью и возвращается на свое рабочее место. Причина возникшего конфликта — неизвестна. Комментарии компетентных органов ожидаются.

Отметим, конфликты между пассажирами и водителями общественного транспорта в Тюмени случаются не редко. В августе скандал произошел между водителем маршрутки №80 и подростком — мужчина выгнал школьника из салона автобуса за то, что тот не смог оплатить проезд по причине неработающего терминала. В настоящее время в отношении водителя по поручении главы СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.

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