«Ты чего такая наглая»: в Тюмени водитель маршрутки пытался выгнать пассажирку

Отметим, конфликты между пассажирами и водителями общественного транспорта в Тюмени случаются не редко. В августе скандал произошел между водителем маршрутки №80 и подростком — мужчина выгнал школьника из салона автобуса за то, что тот не смог оплатить проезд по причине неработающего терминала. В настоящее время в отношении водителя по поручении главы СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.