Водителям автобусов в Тюмени повысили зарплаты. На сколько?

Posted 19 октября, 12:15
Published 19 октября, 12:15
Modified 19 октября, 12:17
Updated 19 октября, 12:17
«Заработная плата водителей автобусов за сентябрь месяц выплачена в повышенном размере. На норму рабочего времени она составляет 85 тысяч рублей. Средний размер заработка у водителей автобусов вырос на 31% по сравнению с августом», — пояснил Шулепов Ура.Ру.
По его словам, после заявления мэра Максима Афанасьева об увеличении заработной платы водителей, ПАТП №1 принял на работу 18 сотрудников. В настоящее время требуется еще 180 человек для работы на 89 городских автобусных маршрутах.
Ранее «Наш Город» писал, что ТПАТП № 1 опубликовало на портале «Работа России» сотни вакансий для водителей. От кандидатов требуются среднее образование, наличие водительского удостоверения категории D и DE, готовность к тяжелым и вредным условиям труда.