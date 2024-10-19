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Posted 19 октября, 12:15

Published 19 октября, 12:15

Modified 19 октября, 12:17

Updated 19 октября, 12:17

Водителям автобусов в Тюмени повысили зарплаты. На сколько?

Водителям автобусов в Тюмени повысили зарплаты. На сколько?

19 октября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Сюжет
Общественный транспорт
В Тюмени водителям общественного городского транспорта выплатили заработную за сентябрь. Средний размер заработка по сравнению с августом увеличился на треть составил 85 тысяч рублей. Об этом сообщил директор ПАТП №1 Роман Шулепов.
«Заработная плата водителей автобусов за сентябрь месяц выплачена в повышенном размере. На норму рабочего времени она составляет 85 тысяч рублей. Средний размер заработка у водителей автобусов вырос на 31% по сравнению с августом», — пояснил Шулепов Ура.Ру.

По его словам, после заявления мэра Максима Афанасьева об увеличении заработной платы водителей, ПАТП №1 принял на работу 18 сотрудников. В настоящее время требуется еще 180 человек для работы на 89 городских автобусных маршрутах.

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Ранее «Наш Город» писал, что ТПАТП № 1 опубликовало на портале «Работа России» сотни вакансий для водителей. От кандидатов требуются среднее образование, наличие водительского удостоверения категории D и DE, готовность к тяжелым и вредным условиям труда.

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