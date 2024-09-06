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Для Тюмени закупят 225 новых автобусов

Автобусный парк в Тюмени обновят, а водителям повысят зарплату

6 сентября 2024, 04:16
Фото: 1MI

Для Тюмени закупят 225 новых автобусов

Заявка на приобретение для города 225 автобусов, включая автобусы большого класса и особо большого класса, одобрена правительством региона. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, более сотни машин будут работать на газомоторном топливе. Что позволит значительно обновить автобусный парк (средний возраст снизится до 3,6 года). Кроме того, замена автобусов среднего класса на большой повысит уровень провозной способности.

Помимо закупки новых автобусов, на 49% планируется поднять заработную плату водителям.

«С 1 сентября мы намерены увеличить заработную плату водителей на 49% на норму времени, достигнув размера 85 тысяч рублей. Ежегодно она будет индексироваться. Кроме того, будем предоставлять иногородним сотрудникам ПАТП служебное муниципальное жилье. Предприятиям, где водители хотят пройти обучение и получить категорию D и DE, на эти цели будет выплачиваться субсидия из городского бюджета», — сообщил Афанасьев.
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Данные предложения отразят в главных финансовых документах области и города, формирование которых ведется в настоящее время. Профильным департаментам поручено разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на регулярные сбои в расписании общественного транспорта. Как выяснилось, их причиной стал дефицит водителей — автобусами город обеспечен в полном объеме.

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