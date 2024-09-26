27 жалоб за две недели: как в Тюмени решают проблемы с общественным транспортом?

При этом недовольство жители города выражают не только в социальных сетях. По данным тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, за две недели, со 2 по 13 сентября, в ведомство поступило 27 обращений по вопросу несоблюдения установленного расписания движения автобусов на маршрутах регулярных перевозок.