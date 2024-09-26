27 жалоб за две недели: как в Тюмени решают проблемы с общественным транспортом?

Posted 26 сентября, 04:48
Published 26 сентября, 04:48
Modified 26 сентября, 04:50
Updated 26 сентября, 04:50
Жалобы на работу общественного транспорта появляются в городских пабликах в социальных сетях практически каждый день. Люди пишут, что автобусы не приходят по расписанию, пропускают рейсы, приезжают переполненными. Также горожане обращают внимание, что на маршрутах стало курсировать меньше машин:
«Что в последнее время происходит с автобусом номер 3? Утром не приходит, люди опаздывают на работу, а вечером это просто ужас. Огромная толпа людей стоит на остановке „Центральный рынок 2“, при этом по расписанию не пришли два автобуса»
«Почему автобусы в воскресенье ходят не по расписанию? Я понимаю, они приезжают реже, но за 20 минут ожидания на Немцова — ни одного автобуса. Приехал в 9:15. А в расписании нет этого рейса. В итоге весь автобус заполнен — ни сесть, ни встать. То же самое с 22 маршрутом в будни. По расписанию всю неделю не приехал ни один. Пожалуйста, примите меры!»
«Популярные маршруты 25 и 30 перестали приходить также часто, как раньше. А если приезжают, то войти в автобус очень проблемно»
При этом недовольство жители города выражают не только в социальных сетях. По данным тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, за две недели, со 2 по 13 сентября, в ведомство поступило 27 обращений по вопросу несоблюдения установленного расписания движения автобусов на маршрутах регулярных перевозок.
Кроме того, отклонения от расписания по некоторым городским маршрутам зафиксировала и Генеральная прокуратура РФ. Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев обратил внимание на публикации в СМИ о задержках в движении тюменского общественного транспорта и инициировал проверку, которая и выявила нарушения.
«В результате установлено, что в период с 02.09.2024 по 04.09.2024 по маршрутам № 45, 46, 54, 66, 68, 81 (осуществляют перевозки пассажиров в микрорайоны Ново-Комарово, Тарманы, Мыс) зафиксирован 71 факт отклонений от графика движения (опозданий) запланированных рейсов», — сообщает пресс-служба ведомства.
Но оказалось, что это не единственные проблемные маршруты в городе. В тюменском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта «Нашему городу» рассказали, что в ведомство жители города жаловались на маршруты № 81, 55, 39, 21, 84, 54, 46, 17, 8, 45.
По словам заместителя директора тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Дениса Квитко, по каждому обращению принимаются индивидуальные меры. Например, в активно застраивающихся микрорайонах «Тюменская слобода» и «Лесобаза» на линии запустили автобусы особо большого класса, которые приходят на остановки в наиболее загруженные часы. Такие машины для удобства горожан пометили в расписании — подчеркнули черной чертой.
Еще на часть проблемных маршрутов стало выходить больше машин: дополнительный утренний рейс появился из ЖК «Ново-Комарово», на маршрут № 84 выпустили ещё три машины, а с октября планируется добавить два автобуса на маршрут № 21.
У автобусов № 54, 46, 8, 17 пришлось скорректировать графики движения. Из-за дефицита кадров в АО «ТПАТП № 1» по данным маршрутам наблюдаются срывы рейсов и увеличение интервалов ожидания. Сейчас они находятся на контроле у специалистов департамента.
Кстати, ещё одна острая проблема, которую городские власти стараются решить — дефицит кадров. Специалисты уверены, что именно она является одной из главных причин срыва рейсов. Поэтому сейчас ведётся работа по привлечению в отрасль
Кроме того, власти пытаются решить проблему дефицита кадров, из-за которого происходят срывы рейсов. Для этого в отрасль стараются привлечь молодых специалистов.
«В настоящее время Администрацией города Тюмени принимается комплекс мер, который стабилизирует условия труда водителей автобусов. Запланировано увеличение средней заработной платы водителей автобусов, например, у водителей АО „ТПАТП №1“ оно составит порядка 49%», — отметил Денис Квитко.
Помимо роста зарплаты, новых водителей планируют привлечь с помощью бесплатного обучения и предоставления жилья на условиях коммерческого найма.
К слову повысить на 49% заработную плату водителям городских автобусов обещают уже в сентябре. Об этом ранее объявил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев:
«С 1 сентября мы намерены увеличить заработную плату водителей на 49% на норму времени, достигнув размера 85 тысяч рублей. Ежегодно она будет индексироваться. Кроме того, будем предоставлять иногородним сотрудникам ПАТП служебное муниципальное жилье. Предприятиям, где водители хотят пройти обучение и получить категорию D и DE, на эти цели будет выплачиваться субсидия из городского бюджета».
Пока что предпринятые меры не принесли результатов. По словам генерального директора АО «ТПАТП № 1» Романа Шулепова, оценивать результат решения по повышению зарплаты водителям автобусов еще рано.
«Несомненно, мы ожидаем, что увеличение заработной платы водителям автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах позволит привлечь новые водительские кадры и, соответственно, увеличить штат водителей. Но на сегодняшний день, дефицит кадров по-прежнему сохраняется», — говорит Роман Шулепов.
В свою очередь, предприятие и самостоятельно старается привлечь в штат новые кадры. В частности, размещая объявлений о приглашении на работу в популярных городских пабликах, СМИ, салонах автобусов, а также проведением промо-акций и организацией бесплатных курсов по переподготовке водителей.