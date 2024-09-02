Почему автобусы в Тюмени ездят не по расписанию?

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«Почему автобусы ездят не по расписанию? За 20 минут ожидания на Немцова — ни одного автобуса. Приехал в 9:15. В расписании нет даже такого времени! В итоге весь автобус заполнен, ни сесть, ни встать. Пожалуйста, примите меры», — пишут горожане в тюменских пабликах.
По словам гендиректора ТПАТП № 1 Романа Шулепова, причинами сбоев расписании общественного транспорта является проблема с кадрами — автобусами предприятие обеспечено в полном объеме. А нехватка работников по всем направлениям составляет несколько сотен человек.
«Водители, конечно, это основная категория. Есть дефицит кадров по кондукторам и ремонтным рабочим, дефицит абсолютно по всем рабочим профессиям, которые задействованы в жизни предприятия. На сегодня на государственном ресурсе „Работа России“ размещено около 400 вакансий», — сообщил Шулепов 72.RU.
По его словам, причина увольнений водителей — поиск нового комфортного места работы с лучшими условиями, более высокой заработной платой. На данный момент заработная плата водителей ТПАТП № 1 составляет 57-58 тысяч рублей, при сверхурочной работе — 80-85 тысяч рублей.
«Увеличение цены проезда, безусловно, увеличит доходность предприятия. Но есть обратная сторона медали — это социальный эффект. Для одних это хорошо, а для других участников процесса — плохо. К этой теме лучше подходить с холодной головой и оценкой всех рисков. Перевозка пассажиров — это остро социальный процесс», — отметил Роман Шулепов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в городских автобусах вырастет на 1 рубль. И будет составлять 32 рубля при наличном и 31 рубль при безналичном расчете.