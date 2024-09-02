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Руководитель ТПАТП в Тюмени рассказал о нехватке водителей автобусов

Почему автобусы в Тюмени ездят не по расписанию?

2 сентября 2024, 06:58
Фото: 1MI

Руководитель ТПАТП в Тюмени рассказал о нехватке водителей автобусов

Жители Тюмени продолжают жаловаться в социальных сетях на сбои в движении общественного транспорта. Горожане сетуют, что автобусы приезжают не по расписанию, зачастую время ожидания на остановке превышает 20 минут.
«Почему автобусы ездят не по расписанию? За 20 минут ожидания на Немцова — ни одного автобуса. Приехал в 9:15. В расписании нет даже такого времени! В итоге весь автобус заполнен, ни сесть, ни встать. Пожалуйста, примите меры», — пишут горожане в тюменских пабликах.

По словам гендиректора ТПАТП № 1 Романа Шулепова, причинами сбоев расписании общественного транспорта является проблема с кадрами — автобусами предприятие обеспечено в полном объеме. А нехватка работников по всем направлениям составляет несколько сотен человек.

«Водители, конечно, это основная категория. Есть дефицит кадров по кондукторам и ремонтным рабочим, дефицит абсолютно по всем рабочим профессиям, которые задействованы в жизни предприятия. На сегодня на государственном ресурсе „Работа России“ размещено около 400 вакансий», — сообщил Шулепов 72.RU.
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По его словам, причина увольнений водителей — поиск нового комфортного места работы с лучшими условиями, более высокой заработной платой. На данный момент заработная плата водителей ТПАТП № 1 составляет 57-58 тысяч рублей, при сверхурочной работе — 80-85 тысяч рублей.

«Увеличение цены проезда, безусловно, увеличит доходность предприятия. Но есть обратная сторона медали — это социальный эффект. Для одних это хорошо, а для других участников процесса — плохо. К этой теме лучше подходить с холодной головой и оценкой всех рисков. Перевозка пассажиров — это остро социальный процесс», — отметил Роман Шулепов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в городских автобусах вырастет на 1 рубль. И будет составлять 32 рубля при наличном и 31 рубль при безналичном расчете.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Дефицит#Водители автобусов
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