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Posted 13 октября, 08:12

Published 13 октября, 08:12

Modified 13 октября, 08:12

Updated 13 октября, 08:12

В Тюменской области в ледяной каше на остановке застрял автобус

Автобус застрял на остановке в Ишиме. Толкать транспорт пришлось пассажирам

13 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI

В Тюменской области в ледяной каше на остановке застрял автобус

Сюжет
Общественный транспорт
Инцидент произошел накануне вечером в Ишиме. Видеоролик с толкающими автобус пассажирами опубликовали в социальных сетях очевидцы.
«Пассажиры пытаются его подтолкнуть, при этом один из пассажиров поскользнулся и получил травму», — сообщил автор видео.
Видео: Ишим пере Подслушано.

В комментариях под постом жители Ишима отмечают, что дорожные службы, по всей видимости, оказались не готовы к снегопадам — дороги и тротуары не почищены, людям приходится пробираться через сугробы.

«Местами остановки в колдобинах и наледи, а часть в лужах и снежной грязи. Настоящий ледовый аттракцион. По тротуару идти невозможно — каток. Чего ждет администрация? Чтоб ноги кто-нибудь переломал? Неужели нельзя расчистить хотя бы остановки?», — сетуют ишимцы.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменец обратился к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой решить вопрос с «засолкой» улиц. По словам жителя областной столицы, реагенты оказывают негативное влияние как на обувь, так и на автомобили.

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