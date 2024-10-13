Автобус застрял на остановке в Ишиме. Толкать транспорт пришлось пассажирам

Ранее «Наш Город» писал, что тюменец обратился к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой решить вопрос с «засолкой» улиц. По словам жителя областной столицы, реагенты оказывают негативное влияние как на обувь, так и на автомобили.