Автобус застрял на остановке в Ишиме. Толкать транспорт пришлось пассажирам

Posted 13 октября, 08:12
Published 13 октября, 08:12
Modified 13 октября, 08:12
Updated 13 октября, 08:12
«Пассажиры пытаются его подтолкнуть, при этом один из пассажиров поскользнулся и получил травму», — сообщил автор видео.
В комментариях под постом жители Ишима отмечают, что дорожные службы, по всей видимости, оказались не готовы к снегопадам — дороги и тротуары не почищены, людям приходится пробираться через сугробы.
«Местами остановки в колдобинах и наледи, а часть в лужах и снежной грязи. Настоящий ледовый аттракцион. По тротуару идти невозможно — каток. Чего ждет администрация? Чтоб ноги кто-нибудь переломал? Неужели нельзя расчистить хотя бы остановки?», — сетуют ишимцы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменец обратился к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой решить вопрос с «засолкой» улиц. По словам жителя областной столицы, реагенты оказывают негативное влияние как на обувь, так и на автомобили.