Что носить стильным тюменцам в ноябре? Тренды женской и мужской моды осени 2024 года

Еще один интересный вариант для тюменок — кожаные рубашки, которые можно сочетать с любой одеждой. Кожаные брюки также не выходят из моды. Их уже можно назвать базой гардероба. Юлия Каравайцева добавила, что для более смелых подойдут прозрачные наряды в необычном исполнении.