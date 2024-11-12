Что носить стильным тюменцам в ноябре? Тренды женской и мужской моды осени 2024 года

Posted 12 ноября, 11:54
Published 12 ноября, 11:54
Modified 12 ноября, 11:57
Updated 12 ноября, 11:57
По словам Юлии Каравайцевой, осенью 2024 года стильные тюменки обращают внимание на пончо, пальто с накидкой, кейпы (верхняя одежда свободного покроя без рукавов). В промозглом ноябре выбираем кейпы из пальтовой ткани, на более холодную погоду.
— Пальто приобретает более приталенный силуэт, как и жакеты. Обращаем внимание на модели с выраженной линией талии. Прекрасно подойдут разные кардиганы. В том числе можно выбрать джинсовый тренч на сухую осеннюю погоду и образы с ним, — подчеркнула специалист в сфере стиля.
Осенью 2024 года безусловным трендом являются кожаные вещи — брюки, юбки, плащи, рубашки, платья. Причем, выбор платьев безграничен: строгие футляры, комбинации, необычные мини, платья-жакеты и платья-рубашки.
Еще один интересный вариант для тюменок — кожаные рубашки, которые можно сочетать с любой одеждой. Кожаные брюки также не выходят из моды. Их уже можно назвать базой гардероба. Юлия Каравайцева добавила, что для более смелых подойдут прозрачные наряды в необычном исполнении.
Если говорить о трендовых узорах на одежде, то среди них — узор аргайл, клетка, камуфляж.
Несмотря на модные тренды, мы не должны забывать о своем здоровье. Так, поздней осенью жительниц Тюменской области могут заинтересовать плотные теплые колготки в самых разнообразных цветах. Например, фиолетовый, синий, красный, лимонный…
— Конечно же, перчатки, и несмотря на то, что это стандартный аксессуар для нашего климата, более трендовыми считаются жесткие кожаные перчатки, — рассказала тюменский стилист.
Если мы говорим про шапки, то тюменки все чаще покупают объемные, кокошники, косынки, шляпы «федоры», береты, котелки.
— Конечно же, людей волнует и выбор обуви. Тем более, что подобрать хорошую совсем непросто. Поздней осенью в моде сапоги с широким голенищем, чопперы, ботинки на платформе, лоферы, двухцветные мокасины, ковбойские сапоги, — отметила Юлия.
Разумеется, мы не можем оставить без советов и мужчин. Как сообщила «Нашему городу» тренд-аналитик, этой осенью тюменцам стоит присмотреться к вельветовым курткам, объемным пальто, мохеровым кардиганам. Кожаные вещи также в тренде.
Из верхней одежды в моду вернулась модель дафлкот (однобортное полупальто прямого силуэта), из старенького — мужчины продолжают носить бомберы.
В магазинах полно вещей шоколадного оттенка. Эффектный цвет является главным осенним трендом.
— Кожаная куртка с рубашечным воротником, или воротником-стойкой как у мотоциклетных, силуэт прилегающий, — рекомендует модный эксперт.
Конечно же, берите джинсы, которые являются классикой и базой практически любого гардероба. Черные, серые, темно-синие. Вариантов масса.
На вопрос журналиста о том, какие вещи лучше всего покупать мужчинам для работы, стилист Юлия ответила, что в тренде толстовки в минималистичном исполнении, простого кроя и в нейтральных оттенках.
Для ценителей смелых образов прекрасно подойдут короткие бини. Этот головной убор сочетается с разными элементами одежды — рубашками, свитерами, куртками. Для стиля кэжуал обычно выбирают шапку-носок. Береты зачастую можно встретить на мужчинах старшего поколения, которые не отстают от модных тенденций.
Дизайнеры и стилисты также отмечают, что мужчины все чаще носят украшения. Например, массивные цепочки (с дополнениями или без), браслеты и кольца.
Тренд-аналитик также дала пару советов по выбору мужской обуви. По ее словам, в моде казаки, ботинки с металлическим носом, высокие модели с пламенными узорами и пары из экзотической кожи. Особенно часто тюменцы берут обувь на толстой подошве.
Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире. Например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум десять лет назад — мотивы «бабочка», ярко-розовый и лаймово-зеленый цвета, кресла-мешки, принты в клетку, отделка в серебро.