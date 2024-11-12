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Posted 12 ноября, 11:54

Published 12 ноября, 11:54

Modified 12 ноября, 11:57

Updated 12 ноября, 11:57

Что носить стильным тюменцам в ноябре? Тренды женской и мужской моды осени 2024 года

Что носить стильным тюменцам в ноябре? Тренды женской и мужской моды осени 2024 года

12 ноября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.
Редакция «Нашего города» пообщалась с тюменским стилистом и тренд-аналитиком Юлией Каравайцевой. Она рассказала, на какие элементы гардероба стоит обратить внимание модным тюменцам и тюменкам поздней осенью.

Женская мода осенью 2024 года

По словам Юлии Каравайцевой, осенью 2024 года стильные тюменки обращают внимание на пончо, пальто с накидкой, кейпы (верхняя одежда свободного покроя без рукавов). В промозглом ноябре выбираем кейпы из пальтовой ткани, на более холодную погоду.

— Пальто приобретает более приталенный силуэт, как и жакеты. Обращаем внимание на модели с выраженной линией талии. Прекрасно подойдут разные кардиганы. В том числе можно выбрать джинсовый тренч на сухую осеннюю погоду и образы с ним, — подчеркнула специалист в сфере стиля.

Осенью 2024 года безусловным трендом являются кожаные вещи — брюки, юбки, плащи, рубашки, платья. Причем, выбор платьев безграничен: строгие футляры, комбинации, необычные мини, платья-жакеты и платья-рубашки.

Фото: 1MI

Еще один интересный вариант для тюменок — кожаные рубашки, которые можно сочетать с любой одеждой. Кожаные брюки также не выходят из моды. Их уже можно назвать базой гардероба. Юлия Каравайцева добавила, что для более смелых подойдут прозрачные наряды в необычном исполнении.

Если говорить о трендовых узорах на одежде, то среди них — узор аргайл, клетка, камуфляж.

Обувь, шапки и аксессуары на позднюю осень

Несмотря на модные тренды, мы не должны забывать о своем здоровье. Так, поздней осенью жительниц Тюменской области могут заинтересовать плотные теплые колготки в самых разнообразных цветах. Например, фиолетовый, синий, красный, лимонный…

— Конечно же, перчатки, и несмотря на то, что это стандартный аксессуар для нашего климата, более трендовыми считаются жесткие кожаные перчатки, — рассказала тюменский стилист.
Фото: 1MI

Если мы говорим про шапки, то тюменки все чаще покупают объемные, кокошники, косынки, шляпы «федоры», береты, котелки.

— Конечно же, людей волнует и выбор обуви. Тем более, что подобрать хорошую совсем непросто. Поздней осенью в моде сапоги с широким голенищем, чопперы, ботинки на платформе, лоферы, двухцветные мокасины, ковбойские сапоги, — отметила Юлия.
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Мужская мода осенью 2024 года

Разумеется, мы не можем оставить без советов и мужчин. Как сообщила «Нашему городу» тренд-аналитик, этой осенью тюменцам стоит присмотреться к вельветовым курткам, объемным пальто, мохеровым кардиганам. Кожаные вещи также в тренде.

Из верхней одежды в моду вернулась модель дафлкот (однобортное полупальто прямого силуэта), из старенького — мужчины продолжают носить бомберы.

В магазинах полно вещей шоколадного оттенка. Эффектный цвет является главным осенним трендом.

— Кожаная куртка с рубашечным воротником, или воротником-стойкой как у мотоциклетных, силуэт прилегающий, — рекомендует модный эксперт.

Конечно же, берите джинсы, которые являются классикой и базой практически любого гардероба. Черные, серые, темно-синие. Вариантов масса.

На вопрос журналиста о том, какие вещи лучше всего покупать мужчинам для работы, стилист Юлия ответила, что в тренде толстовки в минималистичном исполнении, простого кроя и в нейтральных оттенках.

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Обувь и головные уборы на ноябрь

Для ценителей смелых образов прекрасно подойдут короткие бини. Этот головной убор сочетается с разными элементами одежды — рубашками, свитерами, куртками. Для стиля кэжуал обычно выбирают шапку-носок. Береты зачастую можно встретить на мужчинах старшего поколения, которые не отстают от модных тенденций.

Дизайнеры и стилисты также отмечают, что мужчины все чаще носят украшения. Например, массивные цепочки (с дополнениями или без), браслеты и кольца.

Тренд-аналитик также дала пару советов по выбору мужской обуви. По ее словам, в моде казаки, ботинки с металлическим носом, высокие модели с пламенными узорами и пары из экзотической кожи. Особенно часто тюменцы берут обувь на толстой подошве.

Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире. Например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум десять лет назад — мотивы «бабочка», ярко-розовый и лаймово-зеленый цвета, кресла-мешки, принты в клетку, отделка в серебро.

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