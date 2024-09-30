Дизайнер из Тюмени примет участие в крупном московском показе мод

Отметим, что ранее Дарья принимала участие в записи программы Ксении Собчак «Ход вещей», где была одной из главных гостей, рассказывающих о развитии моды в Сибири. Компанию ей по ходу передачи составили модельеры из Екатеринбурга и других городов Сибири.