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Posted 30 сентября, 11:12

Published 30 сентября, 11:12

Modified 30 сентября, 11:18

Updated 30 сентября, 11:18

Дизайнер из Тюмени примет участие в крупном московском показе мод

Дизайнер из Тюмени примет участие в крупном московском показе мод

30 сентября 2024, 11:12
Фото: 1MI
Дизайнер из Тюмени Дарья Норкина примет участие в неделе моды, которая пройдет в Москве с 4 по 9 октября. На нем презентуют одежду и аксессуары из 33 регионов страны.

На показе будет также представлен бренд тюменского модельера — Norkina Daria N97. Тюменка Дарья Норкина подготовила коллекцию праздничной новогодней одежды, вдохновленной сказкой Петра Ершова «Конек-Горбунок» и эстетикой родной Сибири.

Отметим, что ранее Дарья принимала участие в записи программы Ксении Собчак «Ход вещей», где была одной из главных гостей, рассказывающих о развитии моды в Сибири. Компанию ей по ходу передачи составили модельеры из Екатеринбурга и других городов Сибири.

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Ранее сообщалось о том, что тюменские власти анонсировали открытие нового сквера в центре города.

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#Александр Смирнов#Мода#Новости тюмени#Модели#Показ мод
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