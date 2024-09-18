Тюменский дизайнер стала новым героем в программе Ксении Собчак

Как сообщает телеграм канал «Темы Тюмени», модельер пообщалась с ведущей на тему развития собственного бизнеса, а также поделилась самым большим успехом в карьере. Созданный ей ободок был представлен на неделе моды в Милане как один из главных экспонатов.