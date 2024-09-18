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Posted 18 сентября, 11:54

Published 18 сентября, 11:54

Modified 18 сентября, 12:03

Updated 18 сентября, 12:03

Тюменский дизайнер стала новым героем в программе Ксении Собчак

Тюменский дизайнер стала новым героем в программе Ксении Собчак

18 сентября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Тюменский дизайнер и основатель бренда одежды Дарья Норкина стала героем нового выпуска передачи Ксении Собчак «Ход Вещей».

Как сообщает телеграм канал «Темы Тюмени», модельер пообщалась с ведущей на тему развития собственного бизнеса, а также поделилась самым большим успехом в карьере. Созданный ей ободок был представлен на неделе моды в Милане как один из главных экспонатов.

Дарья окончила Высшую Британскую школу дизайна в Москве. Перед обучением она участвовала в конкурсе «Мисс Россия». Кроме нее в программе приняли участие модельеры из других сибирских городов, приехавшие на неделю моды в Екатеринбурге.

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#Александр Смирнов#Мода#Новости тюмени
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