Тюменский дизайнер стала новым героем в программе Ксении Собчак

Posted 18 сентября, 11:54
Published 18 сентября, 11:54
Modified 18 сентября, 12:03
Updated 18 сентября, 12:03
Как сообщает телеграм канал «Темы Тюмени», модельер пообщалась с ведущей на тему развития собственного бизнеса, а также поделилась самым большим успехом в карьере. Созданный ей ободок был представлен на неделе моды в Милане как один из главных экспонатов.
Дарья окончила Высшую Британскую школу дизайна в Москве. Перед обучением она участвовала в конкурсе «Мисс Россия». Кроме нее в программе приняли участие модельеры из других сибирских городов, приехавшие на неделю моды в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось о том, что тюменский санаторий «Сибирь» оказался в списке 100 лучших здравниц России.