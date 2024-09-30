Бешеный извращенец. В Тюмени онанист изнасиловал животное в подъезде. ВИДЕО

Posted 30 сентября, 10:14
Published 30 сентября, 10:14
Modified 30 сентября, 10:41
Updated 30 сентября, 10:41
Как сообщает портал 72.ru, ссылаясь на местных жителей, мужчина зашел в подъезд уже ночью, явно был неадекватен. Ходил он по подъезду полчаса, удовлетворял себя и смотрел на что-то в телефоне.
После этого мужчина нашел объект для своих удовлетворений. Ей стала игрушка, которая стояла на одном из почтовых ящиков. Над ней извращенец надругался и выбросил.
На этот раз вызывали полицию. Там сказали, что дело у них есть и его личность уже установили, — рассказал один из жильцов дома.
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