Бешеный извращенец. В Тюмени онанист изнасиловал животное в подъезде. ВИДЕО

В Тюмени онанист изнасиловал плюшевое животное

В Тюмени местные жители обратили внимание на неадекватного мужчину, который решил удовлетворить себя в подъезде их дома. Сначала он зашел внутрь, там же разделся, а затем, для удовлетворения своих половых утех — решил использовать мягкую игрушку