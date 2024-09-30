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Posted 30 сентября, 10:14

Published 30 сентября, 10:14

Modified 30 сентября, 10:41

Updated 30 сентября, 10:41

В Тюмени онанист изнасиловал плюшевое животное

Бешеный извращенец. В Тюмени онанист изнасиловал животное в подъезде. ВИДЕО

30 сентября 2024, 10:14
Фото: 1MI

В Тюмени онанист изнасиловал плюшевое животное

В Тюмени местные жители обратили внимание на неадекватного мужчину, который решил удовлетворить себя в подъезде их дома. Сначала он зашел внутрь, там же разделся, а затем, для удовлетворения своих половых утех — решил использовать мягкую игрушку

Как сообщает портал 72.ru, ссылаясь на местных жителей, мужчина зашел в подъезд уже ночью, явно был неадекватен. Ходил он по подъезду полчаса, удовлетворял себя и смотрел на что-то в телефоне.

После этого мужчина нашел объект для своих удовлетворений. Ей стала игрушка, которая стояла на одном из почтовых ящиков. Над ней извращенец надругался и выбросил.

На этот раз вызывали полицию. Там сказали, что дело у них есть и его личность уже установили, — рассказал один из жильцов дома.
Видео: ЧС Тюмень.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени жалуются на местные рестораны.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Новости тюмени
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