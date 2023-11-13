«Поклонник или фанат»: тюменский онанист преследует девушку

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Девушка живет в центре города на Седова, 64. В последнее время она замечает регулярную слежку за собой. Онанист постоянно находится возле ее квартиры.
«Каждый день приходит этот мужик и делает свои дела. Сегодня он стучался ко мне трижды, соседи предлагают вызвать полицию, но он убегает, когда слышит открывание дверей. Не факт, что полиция успеет приехать. Как быть с такими людьми?» — пишет пострадавшая в публикации.
Ранее «Наш город» писал о первокласснике, которому сломали позвоночник из-за смеха. Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что подростки ловят мальчика, который пытался спрятаться от них в подъезде дома. Затем один из них столкнул первоклассника с лестницы, тот упал, но не смог подняться самостоятельно.