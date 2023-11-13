nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Тюмени девушка пожаловалась на преследования извращенца

«Поклонник или фанат»: тюменский онанист преследует девушку

13 ноября 2023, 13:52
Фото: 1MI

В Тюмени девушка пожаловалась на преследования извращенца

Живущая в центре Тюмени девушка жалуется на онаниста, который каждый день следит за ней. Соседи предлагали вызвать полицию, но мужчина постоянно убегает, когда слышит, как открывается дверь. Об этом девушка сообщила в группе «ЧС Тюмень».
Сюжет
Полиция

Девушка живет в центре города на Седова, 64. В последнее время она замечает регулярную слежку за собой. Онанист постоянно находится возле ее квартиры.

«Каждый день приходит этот мужик и делает свои дела. Сегодня он стучался ко мне трижды, соседи предлагают вызвать полицию, но он убегает, когда слышит открывание дверей. Не факт, что полиция успеет приехать. Как быть с такими людьми?» — пишет пострадавшая в публикации.
Вооруженный тюменец бегал по подъезду и угрожал жильцам многоэтажки
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о первокласснике, которому сломали позвоночник из-за смеха. Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что подростки ловят мальчика, который пытался спрятаться от них в подъезде дома. Затем один из них столкнул первоклассника с лестницы, тот упал, но не смог подняться самостоятельно.

Читайте также:
В Тюмени пропала девушка в бежевых ботинкахВ Тюмени первокласснику сломали позвоночник из-за смехаЖитель Челябинска стал фигурантом уголовных дел из-за тезки из Тюмени
#Общество#Тюмень#Полиция#Преступление#Соседи#Преступления#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири
Сегодня, 07:26
Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой
Сегодня, 09:53
«Денег хватит только на витамины»: как в Тюменской области подорожали лекарства?
Сегодня, 07:58
В Тюмени выставили на продажу пять торговых центров. Цены доходят до 1,5 миллиардов
Сегодня, 03:42
Тура продолжит мелеть. Тюменский ученый рассказал, что будет с рекой в 2024 году
Сегодня, 06:17
«Котики, жестокость и цветочки»: тюменцы стали чаще бить татуировки
Сегодня, 09:54