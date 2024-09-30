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Мода

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2024
Дизайнер из Тюмени примет участие в крупном московском показе мод
Дизайнер из Тюмени Дарья Норкина примет участие в неделе моды, которая пройдет в Москве с 4 по 9 октября. На нем презентуют одежду и аксессуары из 33 регионов страны.
30 сентября, 11:12
Тюменский дизайнер стала новым героем в программе Ксении Собчак
Тюменский дизайнер и основатель бренда одежды Дарья Норкина стала героем нового выпуска передачи Ксении Собчак «Ход Вещей».
18 сентября, 11:54
Бабочки, кресла, ярко-розовый. Какие элементы декора возвращаются в моду?
Как известно, мода всегда циклична. Это касается и декора. Вот например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум 10 лет назад.
30 июля, 11:31
Тюменская школьница представит регион на всероссийском конкурсе красоты
17-летняя жительница Тюмени Милена Аминова представит город на конкурсе «Мисс туризм России-2024», который будет проходить в Чебоксарах с 1 по 4 августа.
16 июля, 08:47
Дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени
Место под его строительство уже определено. Сейчас для реализации проекта ищут инвестора.
1 апреля, 03:24
2023
«Обещали -35, но почему-то жарко»: в Тюмень приехал известный стилист Влад Лисовец
Известный российский стилист, телеведущий Владислав Лисовец признался в любви Тюмени. Знаток моды прибыл в областную столицу для участия в шоу-показе коллекций одежды в рамках проекта «Нехолодно. Тюмень. Модные сезоны».
9 декабря 2023, 11:39
«Шуба или пуховик?»: стилист рассказал тюменцам, какую одежду выбрать на эту зиму
23 ноября 2023, 09:18
Российский стилист Влад Лисовец назвал Тюмень городом, в котором приятно жить
Известный российский стилист, телеведущий Владислав Лисовец восхитился Тюменью. Областную столицу знаток моды посетил в рамках проекта «НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны».
1 мая 2023, 06:04

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