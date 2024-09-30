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Сентябрь
Дизайнер из Тюмени примет участие в крупном московском показе мод
Дизайнер из Тюмени Дарья Норкина примет участие в неделе моды, которая пройдет в Москве с 4 по 9 октября. На нем презентуют одежду и аксессуары из 33 регионов страны.
30 сентября, 11:12
Июль
Тюменская школьница представит регион на всероссийском конкурсе красоты
17-летняя жительница Тюмени Милена Аминова представит город на конкурсе «Мисс туризм России-2024», который будет проходить в Чебоксарах с 1 по 4 августа.
16 июля, 08:47
Июнь
Школьница из Тюмени стала моделью для модного испанского журнала
Тюменская школьница Ульяна стала одной из фронт-моделей для испанского журнала «Feel magazine». Об этом журналистам рассказала руководитель модельного агентства Celebrity Model Group Тюмень Наталья Калинина.
25 июня, 14:26

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