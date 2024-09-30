Дизайнер из Тюмени примет участие в крупном московском показе мод

Дизайнер из Тюмени Дарья Норкина примет участие в неделе моды, которая пройдет в Москве с 4 по 9 октября. На нем презентуют одежду и аксессуары из 33 регионов страны.