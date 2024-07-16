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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:47

Тюменская школьница представит регион на всероссийском конкурсе красоты

Тюменская школьница представит регион на всероссийском конкурсе красоты

16 июля 2024, 08:47
Фото: 1MI
17-летняя жительница Тюмени Милена Аминова представит город на конкурсе «Мисс туризм России-2024», который будет проходить в Чебоксарах с 1 по 4 августа.

Информацию о участии школьницы в показе мод публикует портал «Тюменская линия». Ранее Милена при этом в международных конкурсах не участвовала, принимая участие только в небольших показах мод

Фото: Тюмень с огоньком

Сейчас девушка закончила 10 класс, планирует поступать на техническую специальность, а в свободное время рисует картины из гипса и участвует в показах мод.

Для участия в конкурсе участнице предстоит подготовить национальный костюм, который сможет отразить культуру и быт региона. Милане предоставят костюм из коллекции «Гжель» тюменского дизайнера Юлии Анодиной.

Ранее сообщалось о том, что дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Мода#Новости тюмени#Модели#Показ мод
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