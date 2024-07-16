Тюменская школьница представит регион на всероссийском конкурсе красоты

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Информацию о участии школьницы в показе мод публикует портал «Тюменская линия». Ранее Милена при этом в международных конкурсах не участвовала, принимая участие только в небольших показах мод
Сейчас девушка закончила 10 класс, планирует поступать на техническую специальность, а в свободное время рисует картины из гипса и участвует в показах мод.
Для участия в конкурсе участнице предстоит подготовить национальный костюм, который сможет отразить культуру и быт региона. Милане предоставят костюм из коллекции «Гжель» тюменского дизайнера Юлии Анодиной.
Ранее сообщалось о том, что дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени.