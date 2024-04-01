Дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени

Она отметила, что для разработки визуальной концепции уже нашли подрядчика, его работу оценили в 125 миллионов рублей. Здание будет выполнено в стиле биофильного урбанизма, который подразумевает внедрение природных элементов в городское пространство. Реализация проекта займет 2-3 года.