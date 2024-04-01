Дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Трехэтажное здание тюменского Дома моды, в строительство которого хотят вложить 2.5 миллиарда рублей, планируется построить рядом с межвузовским кампусом. Об этом сообщила председатель комитета региональной Торгово-промышленной палаты Екатерина Антоненкова РБК Тюмень.
Она отметила, что для разработки визуальной концепции уже нашли подрядчика, его работу оценили в 125 миллионов рублей. Здание будет выполнено в стиле биофильного урбанизма, который подразумевает внедрение природных элементов в городское пространство. Реализация проекта займет 2-3 года.
«Концепция проекта — мир будущего в современной архитектурной тенденции биофильный урбанизм, лаконичность форм, светлые оттенки, обилие пространства и зелени. Ставка на экодизайн и качество материалов. Будут использоваться инновационные материалы — умное стекло. Реализация проекта позволит усилить развитие бренда Тюмени. Привлечем туристический трафик и усилим точку притяжения в город», — добавила Антоненкова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить реабилитационный центр для инвалидов. Власти ищут подрядчика, который выполнит проектные работы за 120 миллионов рублей.