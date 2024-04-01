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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени

Дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени

1 апреля 2024, 03:24
Фото: 1MI

Дом моды за 2.5 миллиарда рублей построят в Тюмени

Место под его строительство уже определено. Сейчас для реализации проекта ищут инвестора.

Трехэтажное здание тюменского Дома моды, в строительство которого хотят вложить 2.5 миллиарда рублей, планируется построить рядом с межвузовским кампусом. Об этом сообщила председатель комитета региональной Торгово-промышленной палаты Екатерина Антоненкова РБК Тюмень.

Она отметила, что для разработки визуальной концепции уже нашли подрядчика, его работу оценили в 125 миллионов рублей. Здание будет выполнено в стиле биофильного урбанизма, который подразумевает внедрение природных элементов в городское пространство. Реализация проекта займет 2-3 года.

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«Концепция проекта — мир будущего в современной архитектурной тенденции биофильный урбанизм, лаконичность форм, светлые оттенки, обилие пространства и зелени. Ставка на экодизайн и качество материалов. Будут использоваться инновационные материалы — умное стекло. Реализация проекта позволит усилить развитие бренда Тюмени. Привлечем туристический трафик и усилим точку притяжения в город», — добавила Антоненкова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить реабилитационный центр для инвалидов. Власти ищут подрядчика, который выполнит проектные работы за 120 миллионов рублей.

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