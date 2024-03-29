Тест — насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?

Многие при просмотре старых советских фильмов могут с легкостью процитировать речь любого персонажа. Насколько кино былых времен отпечаталось в памяти его почитателей. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете легендарные кинокартины времен СССР!