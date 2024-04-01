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Published Сегодня, 02:57

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Updated Сегодня, 02:59

Тюменцам предлагают работать на судостроительном заводе в Южной Корее

Тюменцам предлагают работать вахтой в Южной Корее

1 апреля 2024, 02:57
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают работать на судостроительном заводе в Южной Корее

Работодатель ищет разнорабочих на судостроительный завод. Специалистам обещают зарплату до 320 тысяч рублей, служебное жилье и повышение через три месяца работы.

Тюменцам предлагают работать разнорабочими на судостроительном заводе в Южной Корее. Платить им готовы от 250 до 320 тысяч рублей, указано в вакансии, опубликованной на «Авито».

Откликнуться может человек, имеющий действующий загранпаспорт и готовый за свой счет добраться до работодателя. Опыт работы и знание языка приветствуются, но не обязательны.

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Рабочему придется собирать и разбирать строительные леса, убирать мусор, а также разгружать и погружать материалы и детали. Сотрудникам обещают выдать обувь, одежду, оформить медосмотр, предоставить жилье и купить велосипед, чтобы быстрее передвигаться между доками.

Работа будет проходить в теплом помещении внутри корабля, график — с 08:00 до 18:00. Новичок будет получать от 130 тысяч вон (8 918 рублей) в день, но через 3 месяца гарантируют повышение.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вырос спрос на рабочих в сфере ЖКХ. Работодатели ищут слесарей, сантехников, инженеров-конструкторов и менеджеров по работе с клиентами.

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