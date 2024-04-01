Тюменцам предлагают работать вахтой в Южной Корее

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Тюменцам предлагают работать разнорабочими на судостроительном заводе в Южной Корее. Платить им готовы от 250 до 320 тысяч рублей, указано в вакансии, опубликованной на «Авито».
Откликнуться может человек, имеющий действующий загранпаспорт и готовый за свой счет добраться до работодателя. Опыт работы и знание языка приветствуются, но не обязательны.
Рабочему придется собирать и разбирать строительные леса, убирать мусор, а также разгружать и погружать материалы и детали. Сотрудникам обещают выдать обувь, одежду, оформить медосмотр, предоставить жилье и купить велосипед, чтобы быстрее передвигаться между доками.
Работа будет проходить в теплом помещении внутри корабля, график — с 08:00 до 18:00. Новичок будет получать от 130 тысяч вон (8 918 рублей) в день, но через 3 месяца гарантируют повышение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вырос спрос на рабочих в сфере ЖКХ. Работодатели ищут слесарей, сантехников, инженеров-конструкторов и менеджеров по работе с клиентами.